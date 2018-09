Zwei zuverlässige Säulen

Bettingen.Der Geschäftsführer der Firma Englert GmbH, Michael Englert, hatte Anfang September die besondere Ehre, zwei langjährige Mitarbeiter für 20 und 25 Jahre Firmenzugehörigkeit und ihre treuen Dienste zum Wohle des Unternehmens zu ehren.

Das junge Team des im Gewerbegebiet Obere Grüben in Bettingen ansässigen Fertigungsbetriebes umfasst mittlerweile 90 Mitarbeiter, von denen viele bereits ihre Ausbildung im Betrieb absolviert haben. So auch die beiden Jubilare, die Michael Englert in einer kurzen Ansprache als zuverlässige Säulen des Unternehmens bezeichnet.

Jochen Müller beging sein 20-jähriges Jubiläum. Er ist verantwortlich für eine Maschinengruppe mit sechs CNC-Fertigungsmaschinen, die er laut Michael Englert „voll im Griff hat“.

Alexander Zastrow wurde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Er nimmt als Gesamtfertigungsleiter eine zentrale Position ein, die er durch sein Fachwissen, seine Erfahrung und seine Menschlichkeit zur vollsten Zufriedenheit der Geschäftsleitung und auch seiner Kollegen besetzt.

Den beiden Jubilaren wurden Ehrenurkunden und Dankesschreiben der IHK überreicht. Eine firmeninterne Ehrung mit allen Jubilaren des laufenden Geschäftsjahres wird traditionell an der Weihnachtsfeier des Unternehmens vorgenommen. eng

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.09.2018