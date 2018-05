Zweimal die Vize-Meisterschaft geholt

Anzeige

Paimar.Zum Saisonabschluss plagten den Paimarer Schachclub große Personalsorgen in beiden Teams. Und das, obwohl beide Mannschaften noch Titelchancen besaßen. Um diese noch theoretisch wahrzunehmen, trat man in beiden Teams mit einem Mann weniger an, so dass man jeweils schon zu Beginn mit 0:1 im Hintertreffen war.

Paimar I musste beim Tabellenvierten Steinsfurt I unbedingt mit 5:3 gewinnen, um noch Meister werden zu können. Der Rückstand konnte schnell egalisiert werden und nach Siegen von Max van gen Hassend, Arno Bieger und Karl Kuhn befand sich Paimar auf der Siegerstraße. Nachdem Peter Martin, Dr. Andreas Gabel, Ralph Becker und Holger Kuhn jeweils eine Punkteteilung erreicht hatten, war der 5:3-Endstand für Paimar perfekt.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Somit waren auf Paimarer Seite die Hausaufgaben erledigt. Jetzt war man aber auf das Resultat zwischen Dielheim und Rohrbach/Boxberg angewiesen, das im Paimarer Sinne 4:4 enden musste. Allerdings gewann Dielheim diese Begegnung mit 5:3 und wurde dadurch Meister in der Bereichsklasse. Den punktgleichen Paimarern blieb wegen des schlechteren Brettpunkteverhältnisses nur der undankbare zweite Rang.