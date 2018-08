Zweimal goldene Ehrennadel

Wertheim.Gleich viermal musste Michael Szabo seinen 70. Geburtstag feiern – neben der Familie wollte auch seine ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt werden. In den Biergarten Löwen in Bestenheid hatte die Kreishandwerkerschaft eingeladen, um ihren Kreishandwerksmeister zu ehren.

Seit 2005 ist Szabo in dieser Position tätig und blickt damit auf 13 Jahre intensive ehrenamtliche Arbeit für das gesamte Handwerk zurück. Der gelernte Kfz-Meister ist aber noch in vielen anderen Organisationen tätig. Das wurde an diesem Abend deutlich.

Geboren wurde Michael Szabo im südlichen Ungarn. 1956 floh die Familie, weil sie mit dem kommunistischen Regime nicht mehr klar kam, über Österreich nach Deutschland. „Erste Anlaufstelle war das Aufnahmelager in Zirndorf“, erinnert sich der Jubilar. Eigentlich sollte das Ende der Flucht in Australien liegen, verriet Szabo, aber dann kam es ganz anders.

Wertheim statt Australien

Ein Onkel war bereits in Wertheim ansässig und holte die ganze Familie zu sich. Der Vater von Michael Szabo fand gleich Arbeit als Maurer in einer Baufirma und die Mutter fing ihre Arbeit als Köchin bei den US-Streifkräften auf dem Reinhardshof an. Der junge Szabo begann in Wertheim zusammen mit seinen Brüdern, Fußball zu spielen. „Auch in Wertheim gab es eine Puszta, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern“, sagte Szabo und deutete auf die Mainauen im Anschluss an den Biergarten. Hier spielten die Jugendlichen in jeder freien Minute. Selbst die Schule konnte sie nicht von ihrem Sport abhalten.

Dem Fußball ist Szabo treu geblieben. Bis zu seinem 58. Geburtstag kickte er sogar noch bei den Alten Herren mit.

Die Kameradschaft und das Vertrauen in den Mitspieler haben Michael Szabo auch im beruflichen Leben vorangebracht. Er begann 1964 nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. 1973 legte er seine Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Würzburg ab. Da war er schon mit seiner Frau Brigitte verheiratet. 1977 eröffnete er sein eigenes Autohaus mit der Firma Toyota, der er bis heute treu geblieben ist. Mehrere Male zog die Firma um, bis sie am heutigen Platz am „Roten Sand“ angekommen war. Dabei, so verriet Michael Szabo, war der jetzige Standort nicht die erste Wahl. „Wo heute die Firma Spindler ist, wollten wir eigentlich hin“, doch man konnte damals keine Einigung mit den Eigentümern treffen. Mittlerweile fühlt man sich am Standort sehr wohl. Mit der Firma ging es stetig aufwärts, aktuell werden 19 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Glück für Michael Szabo hat sein Sohn Timo den Betrieb 2015 übernommen und auch seine Tochter Sina ist im Geschäft tätig.

Neben der beruflich positiven Entwicklung übernahm Michael Szabo immer mehr Ämter auf ehrenamtlicher Basis. Seit vielen Jahren sitzt er im Gesellenprüfungsausschuss des Kfz-Handwerks der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. 1988 wurde er Obermeister der Kfz-Innung und eben 2005 Kreishandwerksmeister.

Dazwischen war Szabo auch noch Gemeinderat in „seiner Heimat Wertheim“ und sitzt seit 2004 als ordentliches Mitglied in der Vollversammlung der Handwerkskammer, bis heute sogar im Vorstand.

Ehrenämter übernommen

„Ich hätte all die Ehrenämter nicht ausführen können, wenn mir meine Frau und mein Bruder nicht den Rücken frei gehalten hätten“, bedankte sich Michael Szabo bei der Familie, die ihm trotz aller Aktivitäten immer sehr wichtig war und ist.

„Der Mann hat das Herz am rechten Fleck“, lobte ihn Ehrenkreishandwerksmeister Heinrich Göpfert. Er erinnerte sich noch genau, wie er einen Nachfolger suchte als Kreishandwerksmeister und bei Szabo anklopfte. Der überlegte nicht lange und übernahm das Ehrenamt einfach. Für diesen Einsatz bekam er schon 2013 die silberne Ehrennadel der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Ulrich Bopp hatte als Vertreter der Handwerkskammer dann die Steigerung im Gepäck. Er verlieh Michael Szabo die goldene Ehrennadel und steckte dem verdutzten Ehrenämtler die Nadel auch gleich an. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Handwerker für den eigenen Berufsstand engagieren“, lobte er Szabo. Mit den Worten: „Deine Arbeit ist dem Handwerk Gold wert“, gab es nicht nur die Nadel, sondern auch eine entsprechende Urkunde.

Visionär für den Beruf

Auch Rainer Biedermann, Vizepräsident des Kfz-Handwerks Baden-Württemberg, hatte eine goldene Nadel im Gepäck für Michael Szabo. Er lenkte den Fokus darauf, dass Szabo mehr als die Hälfte seines Lebens ehrenamtlich tätig ist. Dabei sei der Jubilar auch ein Visionär. Er kümmere sich vorbildlich um den beruflichen Nachwuchs. Der in wenigen Jahren, so Szabo, fehlen wird.

Das überraschendste Geschenk hatte Dezernent Armin Dattler für die Stadt Wertheim mitgebracht. Er hielt Szabo vor Augen, dass zu dessen Zeit als Gemeinderat der Seniorennachmittag eingeführt worden war. Wer 70 Jahre alt ist, wird dazu eingeladen. „Bei Ihnen nehme ich die Einladung, die ich hier dabei habe, aber wieder mit nach Hause und komme in zehn Jahren wieder“.

So fit und vital wie Michael Szabo ist, konnte man diese Reaktion bestens verstehen und es gab tosenden Beifall der geladenen Handwerker und Ehrengäste, darunter der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig. Danach wurde ein rauschendes Fest gefeiert, dem Geburtstag für einen verdienten Ehrenämtler gebührend, der noch nicht amtsmüde ist.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018