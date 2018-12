Zwölfjährige Schülerin angefahren

Wertheim.Ein mehrfach vorbestrafter, ehemaliger Rechtsanwalt aus Wertheim wurde in diesem Monat zwei weitere Male verurteilt.

Wegen versuchter räuberischer Erpressung und Nötigung verhängte bereits am 7. Dezember das Amtsgericht Tauberbischofsheim 16 Monate.

Dass die Strafe nicht höher ausfiel, beziehungsweise zur Bewährung ausgesetzt wurde, lag auch am Verhandlungsgeschick des Verteidigers aus Würzburg. Das Urteil ist rechtskräftig.

Gestern nun sprach das Amtsgericht Wertheim den 72-Jährigen der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten sich Entfernens vom Unfallort schuldig mit einer Strafe von 70 mal 15 Euro. Der „Rentner“ lebt nach eigenen Angaben von der Unterstützung seiner Töchter in Höhe der staatlichen Grundversorgung.

Im April war der Angeklagte kurz nach 13 Uhr mit einem Auto in der Schützenstraße unterwegs. Auf der großen Kreuzung vor dem Schützenhaus fuhr er mit dem Auto vorn rechts leicht gegen die Kniekehle einer zwölfjährigen Schülerin, die sich auf dem Weg zur Bushaltestelle befand. Sie stürzte nach vorn auf die Straße und erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Entschuldigende Geste

Der Beschuldigte stieg nicht aus, sondern bog weiter nach links in die Wilhelm-Blos-Straße ab. Er wollte sich ein Mittagessen besorgen. Eine 18-jährige Schülerin sah eine entschuldigende Geste des Mannes, beschrieb aber auch die Sorglosigkeit der Geschädigten und ihrer Begleiterin bezüglich des Straßenverkehrs. Nach dem Aufstehen fuhr die Geschädigte nach Hause, und erst in Freudenberg, vor allem am nächsten Morgen, konnte sie vor Schmerz nicht mehr laufen.

Die Untersuchung erfolgte in der Rot-Kreuz-Klinik Wertheim. Auch jetzt noch spürt sie nach längerem Laufen Schmerzen an der Verletzungsstelle.

Eine 17-jährige Schülerin kannte das Auto vom Parken in der Wilhelm-Langguth-Straße, beschrieb den Fahrer als „älteren Herrn mit verschlafenem Gesichtsausdruck“ und erkannte ihn auf Fotos. 14 Tage nach dem Unfall äußerte sich der Angeklagte schriftlich gegenüber der Polizei. Die damalige Situation sei gewesen wie in einer Schafherde beziehungsweise einem Bienenschwarm von mit dem Handy beschäftigten Schülern, und ans Auto sei geschlagen worden. Auch in der Verhandlung blieb er dabei, er habe keinen von ihm verursachten Anstoß bemerkt.

Das glaubte die Richterin nicht: „Sie haben eher gedacht, es wird wohl nichts passiert sein, bedingter Vorsatz durch billigendes in Kauf nehmen“. Das Gericht verhängte auch ein Fahrverbot von sechs Monaten, das aber durch die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis seit dem 2. Juli nahezu abgegolten ist.

Die weiteren Vorstrafen sind Untreue in vier Fällen und mehrere Diebstähle als Rechtsanwalt und nach dem Entzug der Rechtsanwaltszulassung mehrfach Missbrauch der Berufsbezeichnung.

