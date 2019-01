1134 Euro in Vilchband

Vilchband.„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ – unter diesem Leitwort stand die Sternsingersaktion. Im Wortgottesdienst zur Aussendung wurde das Thema veranschaulicht. „Lasst die Kinder zu mir kommen“ hat Jesus immer gesagt, egal, wie sie aussehen, was sie können oder welche Sprache sie sprechen. Für Kinder, die mit einer Behinderung leben, ist eine Gemeinschaft oft nicht selbstverständlich. Ohne Hilfsmittel sind sie oftmals ausgeschlossen. Um diesen Kindern zu helfen, haben die Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser der Gemeinde gebracht und einen Betrag von 1134,50 Euro für die Kinder gesammelt. Bild: Christine Ebert

