22-Tonnen-Bagger unter Anleitung wie ein Profi bedient

Anzeige

Dort präsentierten erfahrende und fachkompetente Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem die Berufsbilder Beton- und Stahlbetonbauer, Gleisbauer sowie Baugeräteführer. Um das Gefühl für den flexiblen Einsatz eines rund 22 Tonnen schweren Zwei-Wege-Baggers auf einem Gleis zu bekommen, durften junge Besucher unter Anleitung einmal selbst die Steuerung übernehmen und mit einem Strabag-Profi einen eigens für diesen Aktionstag erstelltes Gleisbettabschnitt bearbeiten. Kinder durften ebenfalls unter fachlicher Anleitung ausprobieren, mit der Schaufel eines Minibaggers Erdreich zu bewegen.

Trainingstorwand aufgestellt

Mittels der Errichtung einer Trainingstorwand aus Beton stellten ebenfalls Fachkräfte der Strabag im Lauf des Tages den Beruf der Beton- und Stahlbetonbauer anschaulich und exemplarisch dar.

Zudem informierte das Mitarbeiterteam über Möglichkeiten einer Ausbildung sowie eines Studiums des Bauingenieurswesens, das die Firma Strabag Rail in Kooperationen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg – Campus Mosbach, dem Bauindustrie-Verband Bayern und weiteren Hochschulen offeriert. Angesprochen waren jedoch nicht nur Interessenten für eine Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufszweigen, sondern gleichzeitig auch interessierte Fach- und Nachwuchskräfte oder Quereinsteiger. Entsprechende Informationsgespräche mit Firmenvertretern waren sowohl an den Ständen und Stationen als auch in drei Bürocontainern möglich.

„Mit diesem erstmaligen Aktionstag wollen wir zudem den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens in der Region mit seinen Tätigkeitsfeldern und als attraktiver Arbeitgeber fördern“, betonten Stefan Unden, kaufmännischer Bereichsleiter, Claus Göpfrich, technischer Bereichsleiter sowie Marcel Deißler, Ausbilder und verantwortlicher Baustellenleiter der Firma Strabag Rail, Bereich Süd.

Einhergehend wolle man aufzeigen, dass die Strabag eine regionale Einheit beinhalte, die ihre Verankerung und ihren Bezug nach wie vor in der Stadt Lauda-Königshofen und im Kreis habe, nachdem die ortsansässige Firma Eichholz nach deren Insolvenz 2006 übernommen worden sei.

Als wesentliche drei Arbeitsschwerpunkte der Strabag Rail nannte Unden den Bahn- und Gleisbau, den Ingenieurbau wie etwa dem Brückenbau sowie den sogenannten System-Bau, der sich beispielsweise mit der Erstellung von Bahnsteigen in modularer Bauweise aus vorproduzierten Fertigteilen beschäftigt.

Am frühen Nachmittag übergaben die drei genannten Repräsentanten des Unternehmens eine bereits zuvor gefertigte und auf dem Sportgelände aufgestellte Beton-Torwand an den SV Wittighausen, die Bürgermeister Marcus Wessels im Beisein unter anderem des SVW-Vorsitzenden Martin Pruszydlo mit einigen erfolgreichen Schüssen einweihte. Wessels und Pruszydlo Im weiteren Verlauf hatten Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, an der neuen Trainingswand ihre fußballerische Zielsicherheit auszuprobieren und zu beweisen, wobei sie pro Treffer einen Fußball erhielten. Darüber hinaus durften alle Besucher der Veranstaltung an einer großen Verlosungsaktion teilnehmen, bei der es wertvolle Preise zu gewinnen gab. Zudem winkten bei Wettbewerben und Schätzfragen zum Thema „Bahnbau“, die einen zusätzlichen Einblick in die verschiedenen Fachbereiche ermöglichten, weitere attraktive Preise.

DRK war vor Ort

Um in Notfällen gegebenenfalls eine rasche Hilfe zu gewährleisten, waren Mitglieder der HvO-Gruppe des DRK Ortsvereins Wittighausen präsent. Musikalisch gestaltet wurde der Aktionstag von DJ Chainsaw, international renommierter Stamm-DJ aus dem „Labyrinth“ in Würzburg. Zum Ende dieses erstmaligen Aktions- und Informationstages sprach Unden stellvertretend für seine Kollegen und das Mitarbeiterteam von einer „sehr gelungenen und erfolgreichen“ Veranstaltung, bei der speziell auch die Mitarbeiter der Strabag Rail ihr Fachwissen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren durften. pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018