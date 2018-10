Wittighausen.Der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein besuchte bei seiner Reise durch den Main-Tuber-Kreis auch die mit 1700 Einwohnern kleinste Gemeinde Wittighausen. Bei einem Rundgang durch die Gemeinde zeigte er sich von der Entwicklung Wittighausens beeindruckt.

Der studierte Umweltwissenschaftler Wessels hat seiner Kommune einen ökologischen Stempel aufgedrückt und viele umweltfreundliche Investitionen angestoßen. Die Straßenbeleuchtung wurde auf die stromsparende LED-Technik umgestellt. Die Kläranlage bekam eine Fotovoltaik-Anlage, deren Strom nicht ins Netz eingespeist, sondern direkt verbraucht wird und zu Einsparungen führt. Der Ortskern wurde saniert.

Biotop geschaffen

Besonders stolz zeigte sich Wessels auf seine „ökologische Flurbereinigung“, mit deren Hilfe ein Biotop für viele seltene Tierarten geschaffen wurde. Zugleich werde damit den Problemen des Bibers und der Gewässerrandstreifen begegnet. Diese Flächen sind für die herkömmliche Landwirtschaft kaum noch nutzbar und sollen als ökologische Ausgleichsfläche dienen, wofür die Landwirte Flächen tauschen oder verkaufen können. Das Biotop ziehe jetzt Einheimische und Touristen gleichermaßen an.

An der Landesgrenze

Die Lage Wittighausens an der Landesgrenze zu Bayern bringe allerdings auch einige Probleme mit sich, so Wessels. Das von der Gemeinde zu reinigende Abwasser komme zu 75 Prozent aus Bayern. Während es für Investitionen in die Kläranlage für das eigene Abwasser von 25 Prozent eine achtzigprozentige Landesförderung gebe, „bekommen wir für drei Viertel des Abwasseraufkommens aus Bayern gar keine Förderung“.

Seine Hoffnung, mit einem Neubaugebiet Zuzug aus Bayern zu erreichen, habe sich leider nicht erfüllt, obwohl Wittighausen alles habe, was man brauche und weit günstigere Bauplatzpreise biete als das benachbarte unterfränkische Kirchheim.

Während die bayerischen Bahnhöfe alle saniert sind, sei der Wittighäuser Bahnhof allerdings in einem erbärmlichen Zustand. „Der Bahnhofsvorsteher muss mit einem Schemel kommen, um manchen Fahrgästen das Einsteigen in den Zug zu ermöglichen, weil der Bahnsteig zu niedrig ist“, kritisierte Wessels.

Während der Erneuerung des Eisenbahntunnels der Frankenbahn in zweistelliger Millionenhöhe ab Januar 2019 ist die Bahnstrecke zwischen Lauda und Kirchheim gesperrt.

In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Er habe sehr deutlich darauf hingewiesen, dass vor allem zu den Schulzeiten ein einziger Bus für die Schülerbeförderung nicht ausreichen wird.

Gemeinschaftsgeist

MdL Hermino Katzenstein, der den Ort bisher nur als durchreisender Fahrradfahrer kannte, zeigte sich vom gemeinschaftlichen Engagement der Wittighäuser für die ökologische Erneuerung ihres Ortes beeindruckt. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018