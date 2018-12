Unterwittighausen.Ein Advents- und Weihnachtskonzert präsentieren die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr gemeinsam mit dem örtlichen Kirchenchor am Samstag, 22. Dezember, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche „Allerheiligen“ in Unterwittighausen. Auf dem Programm stehen Stücke unterschiedlichster Couleurs mit besinnlichen als auch stimmungsvollen und festlichen Klängen, mit denen die beiden Ensembles das Publikum instrumental und gesanglich adventlich unterhalten sowie auf die Weihnachtszeit einstimmen möchten. Bild: Peter D. Wagner

