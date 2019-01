Alkoholisiert und unter Drogen

Wittighausen.Ein Pkw, der in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, auf einem Feldweg bei Poppenhausen stand, fiel einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung auf. Als die Beamten wendeten, raste der Fahrer des Wagens mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ilmspan davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der Dacia gestoppt. Der 27 Jahre alte Fahrer hatte eine „Fahne“. Ein deswegen durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er unter Alkohol stand. Die Polizisten merkten, dass der junge Mann wohl auch Drogen genommen hatte. In seiner Jackentasche fanden sie bei einer Durchsuchung mehrere Tütchen Amphetamin. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen. Den Führerschein nahmen die Beamten ihm nicht weg, das war schon vor einigen Monaten geschehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019