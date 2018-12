Unterwittighausen.Die Veranstaltergemeinschaft Wittighäuser Weihnachtsmarkt präsentiert auch in diesem Jahr wieder den großen Wittighäuser Weihnachtsmarkt, der am Samstagabend am Dorfplatz Am Plan und am Sonntag sowie am Sonntag zusätzlich in der Pfarrgasse und im Pfarrscheuer in Unterwittighausen stattfindet.

Am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr locken viele Attraktionen und Überraschungen bei stimmungsvollem Licht- und Musikzauber. Den Auftakt bilden am Samstag um 18 Uhr ein Turmblasen und die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Marcus Wessels, bevor die Wittighäuser Musikanten für musikalische Stimmung sorgen.

Am Sonntag stehen um 13.30 Uhr ein Auftritt der Bläserjugend Wittighausen, um 14.45 Uhr eine Aufführung der Grundschule Wittighausen, um 15 Uhr ein Besuch des Nikolauses sowie um 15.30 Uhr eine Vorlesung durch die „Schule vor Ort“ auf dem Programm. Ab 16 Uhr spielt zum Abschluss des Weihnachtsmarktes die Musikkapelle Vilchband.

An beiden Tagen werden zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes durchgehend Getränke und Speisen sowie am Sonntag in der Pfarrscheune zudem Kaffee und Kuchen offeriert.

Daneben besteht zudem wieder ein reichliches Angebot an handgefertigten Waren und Produkten. Wie jedes Jahr, kommt auch heuer der Erlös des Weihnachtsmarktes wieder Allgemeinwohlzwecken zu Gute. pdw

