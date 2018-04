Ausdrucksvoll gesungen

Anzeige

Dass die Kommunionsfeier zu einem besonderen Erlebnis wurde, sorgten besonders ein Vorbereitungsteam sowie Schwester Annemarai und Sabine Dörr als Katechetin, die die Kinder in vielen Stunden und mit viel Einfühlungsvermögen auf den Weg des Glaubens und dem Empfang der Ersten Heiligen Kommunion in den Gruppenstunden sowie an einem Gemeinschaftstag geführt und unterstützt hatten.

Der Dank der Beteiligten galt zudem an Pfarrer Störr für den eindrucksvollen Gottesdienst, der Kirchenband Unterwittighausen und den Wittighäuser Musikanten für die musikalische Begleitung sowie den Mesnerinnen, den Ministranten und allen weiteren Akteuren, die zum Gelingen dieser Feier beitrugen.

In einem zweiten Gottesdienst am Folgetag bestand die Gelegenheit, nochmals dankbar und voller Freude auf den großen Festtag zurückzublicken. pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018