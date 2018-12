Ein Adventskonzert in der Kirche in Unterwittighausen gestalteten ein Projektchor unter der Leitung von Kirchenchorleiterin Eva Kuhn und die Wittighäuser Musikanten.

Wittighausen. Ein sehr ansprechendes und stimmungsvolles Advents- und Weihnachtskonzert präsentierten die Wittighäuser Musikanten gemeinsam mit einem Projektchor in Unterwittighausen.

Auf dem Programm stand ein abwechslungsreicher Streifzug durch die Musik mit traditionellen und modernen Stücken sowie besinnliche und festliche Klänge unterschiedlicher Couleur, mit denen die beiden Ensembles das Publikum in der komplett gefüllten katholischen Pfarrkirche Allerheiligen instrumental und gesanglich auf die Weihnachtstage einstimmten.

Zum Auftakt spielten die Wittighäuser Musikanten unter der Leitung von Thomas Landwehr „Adeste fideles“, gefolgt von „Last Christmas“ und „Ave Maria Glöcklein“.

Der Projektchor, bestehend aus dem örtlichen katholischen Kirchenchor und externen Mitwirkenden startete im nächsten Abschnitt mit der besinnlichen Weihnachtsweise „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie „O Bethlehem, du kleine Stadt“ und einer „Weihnachtshymne“.

Dirigiert wurde der Projektchor von Kirchenchorleiterin Eva Kuhn, die zudem abwechselnd mit Thomas Landwehr das Konzertprogramm moderierte. Andrea Müller-Köhler begleitete den Chor instrumental. Eingangs tragend, danach schwungvoll war „Choral & Rock out“, ebenso von den Wittighäuser Musikanten dargeboten wie Dmitri Shostakovichs „Second Waltz“ und „Melody of Life“ von John Grain. Bei der Arie „Laudate Dominum“ aus Mozarts „Vesperae solennes de Dominica“ wirkte Kuhn zudem als Gesangssolistin, bevor der Chor „Denn es ist Weihnachtszeit“ erklingen ließ.

Weihnachtsgeschichte

Einen Ausschnitt der Weihnachtsgeschichte mit der frohen Botschaft präsentierte das Musikantenorchester bei der „Bergweihnacht“, das in seinem Arrangement unter anderem sowohl die Melodie des traditionellen Klassikers „Stille Nacht, heilige Nacht“, als auch beschwingte Blasmusikklänge enthielt.

„Bei der Formierung der Wittighäuser Musikanten haben die jeweiligen Musikkapellen ihre Noten zusammengetragen, worauf einige besondere Schätze wie etwa der ‚Bergweihnacht’ und der ‚Melody of Life’ zum Vorschein kamen“, sagte Landwehr in seiner Ansage. Ebenfalls in alpine Bergregionen führte das anschließende „La Montanara“sowie einige weitere Melodien von Orchestermitglied Hans Lang als Arrangement bearbeitet.

Ein ganz besonderer Höhepunkt der adventlichen und vorweihnachtlichen Konzertsoiree war das Zusammenspiel der Wittighäuser Musikanten gemeinsam mit dem Projektchor bei dem populären Lied „Schmückt den Saal mit Stechpalmzweigen“ („Deck the Halls“).

In einer kurzen Lesung zitierte Adelheid Martin, Vorsitzende des katholischen Kirchenchors, die Geschichte „Es ist Zeit“. Zudem dankte Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten, allen musikalischen und gesanglichen Akteuren für ihre Beteiligung. Eine gemeinsam mit den Zuhörern gesungene Weihnachtsweise war „Tochter Zion“.

Gelungene Repertoireauswahl

In dem etwas mehr als einstündigen Advents- und Weihnachtskonzert sorgten sowohl die Wittighäuser Musikanten und der Projektchor einzeln als auch im Zusammenwirken für eine sehr stimmungsvolle und mitreißende Soiree, bei der sie ihren musikalischen Anspruch und hohen Qualitätsstandard bewiesen.

Stürmischer Applaus der zahlreichen Zuhörer war am Ende eine absolut verdiente und angemessene Würdigung der Leistung der Mitwirkenden sowie für eine offenbar sehr gut gelungene und ankommende Repertoireauswahl.

Zwei Zugaben

Der Projektchor schloss den Abend mit dem bekannten Weihnachtschoral „Weißt du noch, wie schön es war (Der Tag vor dem Heiligen Abend)“.

Eine Zugabe gaben auch die Wittighäuser Musikanten mit dem weihnachtlichen Hitklassiker „Feliz Navidad“ des puerto-ricanischen Sängers, Musikers und Komponisten Josè Feliciano aus den 1970er Jahren.

