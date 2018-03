Besonderer Ausdruck der Volksfrömmigkeit

Anzeige

Fast in allen katholischen Kirchen findet sich ein Kreuzweg. Mancherorts, wie in Wittighausen, gibt es auch einen in der freien Natur.

Wittighausen. Der Kreuzweg erinnert an den Leidensweg Jesu Christi in Jerusalem und wird gerade in der Fastenzeit von Gläubigen gern begangen. Die Pfarrgemeinde Allerheiligen besitzt einen besonders schönen Kreuzweg beim Waldkäppele. In der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen wurde als gemeinsame Aktion eine Kreuzwegandacht am gestrigen Karfreitag zur Einstimmung auf Ostern gestaltet. Rund 120 Personen nahmen teil.

Der Kreuzweg ist eine von vielen Besonderheiten der katholischen Volksfrömmigkeit. Wegkreuze und Kreuzzeichen gehören dazu, ebenso wie Segnungen und Weihen, Heiligenbilder und Rosenkranz, Weihrauch, Weihwasser und Prozessionen.