Das Wetter spielte nicht mit

Erheblich weniger Besucher als in den Vorjahren konnte diesmal der „Große Wittighäuser Weihnachtsmarkt“ aufgrund des zumeist regnerischen und zudem teilweise windigen Wetters verzeichnen.

Unterwittighausen. Der Weihnachtsmarkt in Unterwittighausen wurde zum neunten Mal auf dem zentralen Ortsplatz „Am Plan“ sowie zusätzlich in der Pfarrgasse und in der Pfarrscheuer in Unterwittighausen präsentiert. Während nach zunächst verhaltener Frequentierung zum Beginn im weiteren Verlauf des Samstagabends trotz Regens und Winds sich noch zufriedenstellend zahlreiche Gäste einfanden, blieb vor allem am Sonntag aufgrund der Witterung die Besucherzahl weit unter den Erwartungen der Veranstaltergemeinschaft und Akteure. Zudem musste die Musikkapelle Vilchband ihren für den späteren Sonntagnachmittag als Abschluss des Weihnachtsmarkts geplanten Auftritt wegen Dauerregens sogar komplett absagen.

Das Organisationsteam und die Veranstaltergemeinschaft hatten abermals eine vielfältige Palette an Angeboten, Attraktionen und Unterhaltung zu bieten. Den Auftakt bildeten am Samstagabend das traditionelle „Turmblasen“ mit Trompeten sowie die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes, die in diesem Jahr durch Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Skazel erfolgte. Dieser würdigte Organisatoren und Akteure für deren Engagement.

Im Anschluss wurde der weitere Abendverlauf durch die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr mit sowohl älteren als auch moderneren weihnachtlichen Klängen umrahmt. Zudem sorgten der Lichterzauber auf dem Platz „Am Plan“ und an den Ständen sowie die erneute farbliche Illuminierung des Rathausgebäudes für eine adventlich stimmungsvolle Kulisse.

Am Sonntag fanden ein Platzkonzert der Bläserjugend Wittighausen auf dem Platz „Am Plan“ und eine von Kindern des Grundschulstandortes Wittighausen präsentierte Aufführung unter Leitung von Rektor Uwe Schultheiß auf dem Platz vor der Pfarrscheuer statt. Zudem stand eine Vorlesung durch die „Schule vor Ort“ im Rathaus und an verschiedenen Orten ein Besuch des Nikolauses auf dem Programm. Begleitend war an zahlreichen Marktständen neben Speisen und Getränken s ein Adventsmarkt mit handgefertigten Waren und vielfältigen Anregungen für Weihnachtsgeschenke geboten.

Zu den Stationen zählte traditionell ein Stand der Nabu-Ortsgruppe Wittighausen, an dem unter anderem eine Naturausstellung und Informatives präsentiert wurde. Zudem lockte ein Preisrätsel, bei dem es galt, die Anzahl der in einem Glas befindlichen Flaschenschraubverschlüssen möglichst genau zu schätzen. Nach Angaben der Nabu-Gruppe befanden sich 214 Schraubverschlüsse in dem Glas. Der Gewinner eines Einkaufsgutscheins bei der Bäckerei Bächtle lag mit 210 am nächsten. Wer weiter mitsammeln und somit Leben retten möchte, kann seine Schraubverschlüsse beim Autohaus Michel (Wittigostraße 26) in Unterwittighausen) abgegeben. Gesammelt werden Kunststoffschraubverschlüsse von Getränken (zum Beispiel Wasser, Erfrischungsgetränken, Tetrapacks, Milch und Saft). Jeweils 500 gesammelte Deckel kommen einer Polio-Impfung gegen Kinderlähmung zu Gute. Infos unter www.deckel-drauf-ev.de

Der Erlös wird wieder für Allgemeinwohlzwecke gespendet.

