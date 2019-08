Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte klappte gut

Über 350 Einsatzkräfte nahmen an einer Großübung an der Bahnstrecke bei Oberwittighausen teil.

Oberwittighausen/Kirchheim. Eine interkommunale und länderübergreifende Notfallgroßübung mit insgesamt über 300 Akteuren und Beteiligten fand am Samstag an der Bahnstrecke zwischen Oberwittighausen und Kirchheim statt.

An der Großübung unter dem Titel „Muschelkalk“ direkt an der Gemeinde- und Landesgrenze zwischen Oberwittighausen und Kirchheim sowie Baden-Württemberg und Bayern beteiligten sich unter anderem seitens des DRK- und Malteser Rettungsdienstes fast 95 Einsatzkräfte sowie zehn Notärzte und 50 Einsatzfahrzeuge als auch die integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr mitsamt Feuerwehrabteilungen aus dem gesamten Landkreis Würzburg und aus der Gemeinde Wittighausen nebst dem DRK Tauberbischofsheim.

Die Aufgabe

Anspruchsvolle Aufgabe für die Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten stellte ein angenommener Unglücksfall mit 50 Verletzten dar. Das angenommene Szenario war, dass am Bahnübergang zwischen Kirchheim und Oberwittighausen ein Zusammenstoß mehrerer Pkw mit einem Güterzug erfolgt sei. Zwei Autos wurden durch einen Zug erfasst und mitgeschleift, einer kam im Gleisbett, der andere in Hanglage zum Stehen. Ein weiterer Pkw geriet beim Ausweichmanöver ins Schleudern und in einen Graben.

Durch den Zusammenstoß begann ein Brand im Bereich der Lokomotive, der sich auf Güterwaggons sowie naheliegende Böschungen und Grünflächen ausweitete. Die Besatzung der Lokomotive wurde durch das Feuer und die Rauchentwicklung verletzt, der Zugführer verstarb. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer, darunter ein Linienbus, sowie Mitarbeiter des Steinbruches wurden bei dem Versuch, die Rettung der Unfallopfer zu unterstützen, und durch die Rauchentwicklung ebenfalls verletzt.

Zudem erlitten zahlreiche Insassen des Linienbusses durch das Brems- und Ausweichmanöver erhebliche Verletzungen. Zur möglichst realitätsnahen Nachahmung wurden etwa 50 Freiwillige von Hilfsorganisationen und Feuerwehren aus der ferneren Region entsprechend geschminkt und schlüpften als Statisten in die Rolle Verletzter.

Die Freiwillige Feuerwehr Wittighausen unter Leitung des stellvertretenden Kommandanten Michael Schinnagel war mit 15 Aktiven als einer der allersten Einheiten bei der Großübung vor Ort und kümmerte sich schwerpunktmäßig um die Bergung Verletzter aus einem der verunglückten Pkw mittels technischem Gerät. Zu den offiziellen Übungsbeobachtern zählte der Kreisbrandmeister des Main-Tauber-Kreises, Alfred Wirsching. Ebenfalls vor Ort waren Marcus Wessels (Wittighausen) und Björn Jungbauer (Kirchheim), die Bürgermeister der beiden betroffenen Gemeinden, auf deren Gemarkungen sich die Einsatzszenerie abspielte,

„Beachtliche Leistung“

„Eine beachtliche Leistung der rund 300 Akteure der Hilfsorganisationen und Feuerwehren, die heute mitsamt der Nachbereitung insgesamt annähernd 2500 Dienststunden geleistet haben – sei es als Aktive, als Mimen oder in der Übungsleitung“, dankte BRK-Kreisvorsitzender Thomas Eberth allen Beteiligten bei einem anschließenden Imbiss in der Werkhalle des benachbarten Natursteinwerks Borst.

Auch der stellvertretende Landrat des Landkreises Würzburg Waldemar Brohm und Kreisbrandrat Michael Reizenstein dankten den zahlreichen Einsatzkräften für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. „Wir sind froh, dass die Übung ohne Zwischenfälle verlaufen ist, ohne real Verletzte oder Sachschäden“, zeigten sich die Übungsleiter und Kreisbrandinspektor Mathias Olbrich zufrieden.

Bodycams im Einsatz

Ziele der Übung seien unter anderem die Organisationsstrukturen an der Einsatzstelle zu überprüfen wie zum Beispiel die Ordnung der Einsatzabschnitte, Festlegung der Einsatzschwerpunkte sowie das Zusammenwirken und die Optimierung zwischen verschiedenen Einsatzkräften, Organisationen und Sachdiensten, erklärte Reizenstein während der Übung in einem Gespräch mit den FN.

Die Übungsleitung des Rettungsdienstes setzte erstmals Bodycams ein, vor allem um die Effizienz der Führungsstrukturen beurteilen zu können.

Zudem dokumentierten zwei Drohnen aus der Luft den Übungsablauf.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019