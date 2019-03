Dem Zahlenwerk zugestimmt

Wittighausen.Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung sowohl die Jahresrechnung 2018 als auch den Haushaltsplan nebst Satzung 2019 des Zweckverbandes Wasserversorgung Grünbachgruppe bewilligt.

Die Haushaltsrechnung für 2018 schließt im Einnahmen- und Ausgaben-Soll mit einem Gesamtvolumen von rund 957 500 Euro ab. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt etwa 809 500 Euro und auf den Vermögenshaushalt knapp über 148 000 Euro. Damit unterschreitet das Rechnungsergebnis den Haushaltsansatz für 2018 in Höhe von 1 270 000 Euro um etwas mehr als 312 500 Euro. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, da für Eigenmaßnahmen der Grünbachgruppe im Zuge der Schaffung des Roh- und Reinwasserverbundes des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber 2018 außer Abschlagszahlungen auf die Maschinen- und Elektrotechnik sowie für Ingenieurleistungen keine weiteren Ausgaben angefallen sind. Dadurch entstanden gegenüber den ursprünglich veranschlagten Kosten Minderausgaben in Höhe von 263 403 Euro.

Die an die Verbandsgemeinden abgegebene Wassermenge verringerte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 45 875 Kubikmeter, davon speziell in der Gemeinde Wittighausen um 3315 Kubikmeter. Nach diesen Ergebnissen als Grundlage beträgt die Betriebskostenumlagen für Wittighausen bei einer Wassermenge von 74 217 Kubikmeter 10,58 Prozent (2017: 77 532 Kubikmeter und 10,37 Prozent). Die Umlageabrechnung für 2018 erbrachte für die Verbandsgemeinde Wittighausen eine Nachzahlung von lediglich knapp 300 Euro. Der Schuldenstand des Wasserversorgungs- Zweckverbandes Grünbachgruppe betrug am 31. Dezember 2018 rund 699 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 75,34 Euro entspricht.

Der der gesamte Wasserverbrauch im Verbandsgebiet wird für 2019 mit 710 000 (2017: 760 000, 2018: 750 000) Kubikmeter angesetzt. Die Umlage für die Gemeinde Wittighausen beträgt im Haushaltsplan 2019 zehn Prozent. Einsparungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich unter anderem in Höhe von 50 000 Euro bei Kosten für den Betriebsaufwand. Die Betriebskostenumlage der grünbachgruppe an den Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber erhöht sich hingegen um 250 000 Euro auf 475 000 Euro durch die Reinwasserlieferung ab dem Frühjahr 2019. Bis 31. Dezember wird mit einer Gesamtverschuldung des Zweckverbandes Grünbachgruppe in Höhe von etwa 949 500 Euro (102,32 Euro pro Einwohner) kalkuliert.

Mit diesen Beschlüssen des Ratsgremiums wurden die beiden Verbandsvertreter der Gemeinde Wittighausen, Marcus Wessels und Michael Schinnagel, per imperativen Mandat beauftragt, bei der Sitzung des Zweckverbands Wasserversorgung Grünbachgruppe, die im Rathaus der Stadt Grünsfeld stattfand, entsprechend zuzustimmen. pdw

