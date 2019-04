Der Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe

Getrübte Freude: Bei der Spendenübergabe des Erlöses aus dem Weihnachtsmarkt hob Walter Kordmann hervor, dass es ohne weitere Unterstützung keinen weiteren mehr geben werde.

Wittighausen. Ein insgesamt erneut sehr erfreuliches Resultat beim Weihnachtsmarkt in Unterwittighausen konnte das Wittighäuser Weihnachtsmarkt-Team in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vermelden. Wie seither jährlich üblich, kommt der Ertrag wieder wohltätigen Zwecken zu Gute. Insgesamt habe der Erlös 4274 Euro betragen, gab Walter Kordmann stellvertretend für das Weihnachtsmarktteam bekannt. Zwar sei die Summe aufgrund des durchwachsenen Wetters etwas geringer als im Vorjahr ausgefallen, jedoch könne man gerade aufgrund der ungünstigen Witterung von einem dennoch von einem sehr guten Ergebnis sprechen, auf das alle Beteiligten abermals stolz seien. Dazu hätten wieder viele Helfer, Akteure und Mitwirkende beigetragen.

„Der Wittighäuser Weihnachtmarkt ist zwar gewinnorientiert, jedoch nicht zum Selbstzweck, sondern für einen gute Sache“, hob Bürgermeister Marcus Wessels hervor, der allen Beteiligten und dem Organisationsteam im Namen der Gemeinde und des Ratsgremiums dankte. „Ein Fest von Wittighäuser Bürger für Bürger“, meinte Wessels den Weihnachtsmarkt.

Wie in den drei Vorjahren, erhält auch diesmal wieder die DRK-Gruppe Helfer-vor-Ort (HvO) Wittighausen eine Finanzspritze von 1000 Euro aus den Weihnachtsmarkterlösen. „Uns ist es sehr wichtig, die HvO-Gruppe zu unterstützen, denn wer die Helfer und deren Leistung einmal benötigt hat, weiß deren Wert erst Recht zu schätzen“, hob Kordmann hervor.

Maximilian Zorn berichtete stellvertretend bei der symbolischen Scheckübergabe, mit der Zuwendung werde zum einen ein Kurs zur Selbstverteidigung der Einsatzgruppe finanziert. Zum zweiten werde die Gruppe aus den Spendengeldern Material zum Abbinden von stark blutenden Wunden anschaffen.

1013 Euro konnte Wessels nebst einem Sitzkissen symbolisch als auch stellvertretend für die Gemeinde Wittighausen in Empfang nehmen, nämlich für die Anschaffung von insgesamt 200 Sitzkissen, die zum Beispiel bei Altenfeiern oder anderen Veranstaltungen zum Einsatz kommen können. Die restlichen 2261 Euro behalte das Weihnachtsmarktteam nach längerer Beratung als Rücklagen auf ihrem Konto, berichtete Kordmann. Denn bei aller Freude hatte er allerdings auch Sorgenvolles mitzuteilen. „Wir müssen über die Zukunft des Weihnachtsmarktes sprechen und beraten“, gab er bekannt. Problematisch sei, dass sich die Organisationsgruppe auf nur noch zwei Akteure reduziert habe, nämlich seine Ehefrau Erika und er, nachdem bisherige Mitglieder ausgeschieden seien. „Wenn sich keine weiteren Organisatoren und Helfer mehr finden, wird es keinen nächsten Weihnachtsmarkt in Wittighausen geben, denn nur zu zweit ist es nicht leistbar“, kündigte er mit tiefem Bedauern an. „Daher rufen wir alle Interessenten auf, sich einzubringen und zu engagieren, denen es Wert ist, den Wittighäuser Weihnachtsmarkt zu erhalten“, appellierte Kordmann.Sollte der Weihnachtsmarkt bestehen bleiben, werde der restliche Erlös für technische Ausrüstung eingesetzt werden, berichtete er. Sollte hingegen kein Weihnachtsmarkt mehr in Wittighausen stattfinden, werde die übrige Summe ebenfalls für entsprechende Zwecke gespendet.

„Die Gemeinde selbst kann solche Feste nicht ausrichten und stemmen“, stellte Wessels klar, der zugleich jegliche mögliche Unterstützung durch ihn und die Kommune zusagte als auch seine Hoffnungen und Wünsche bekräftigte, dass der Wittighäuser Weihnachtsmarkt fortgesetzt Bestand haben werde.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019