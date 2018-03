Die Eiche boomt weiter, die Douglasie schwächelt

Anzeige

Sehr zufrieden

„Wir können sehr zufrieden sein“, resümierte der Forstreviereiter das Ergebnis der Submission. „Das ohnehin schon hohe Niveau der Vorjahre konnte an Holzmenge und Ertrag nochmals übertroffen werden“. Insgesamt seien auf den vier Lagerplätzen in Nassig (Stadt Wertheim), am Roggenberg (Stadt Bad Mergentheim), im Bergwald (Gemeinde Wittighausen) und im Nonnenwald (Stadt Schrozberg) 3477 (Vorjahr: 3362) Festmeter Wertholz aus Staats-, Gemeinde- und Privatwäldern angeboten worden, davon 1100 im Bergwald.

Abermals hätten die nach wie vor hohen Erlöse für Eichenstammholz wesentlich zu dem positiven Gesamtresultat beigetragen, das insgesamt rund 1,44 Millionen Euro (plus etwa 125 000 Euro gegenüber dem Vorjahr) betragen habe. Eichenholz habe bei der Submission im Durchschnitt 458 Euro pro Festmeter (2017: 426 Euro) bei vergleichbarer Güte- und Stärkenklassenverteilung erzielt. Zudem habe die Eiche mit 87 Prozent (2017: etwa 85 Prozent) und 3019 Festmeter erneut den wesentlichen Hauptanteil des angebotenen Stammholzes ausgemacht.

Einen Rückgang habe man entgegen den Trends der vergangenen Jahre jedoch bei der Douglasie verzeichnen müssen. Zum einen seien von den allesamt am Roggenberg lagernden 206 Festmetern dieser Baumart fast zwei Drittel nur sehr niedrig oder gar nicht beboten worden, zum zweiten sei der Durchschnittserlös pro Kubikmeter von fast 205 Euro im Vorjahr auf rund 177 Euro zurückgegangen. Eschenholz sei im Schnitt für 216 Euro je Festmeter verkauft worden. „Wichtig ist, dass die Esche noch weitgehend gesund ist und der Stamm nicht von Nekrosen befallen ist“, hob Kugler hervor. Bei den Buntlaubhölzern sei weiterhin zu differenzieren, dass sich die Entwicklung der Vorjahre zum sehr qualitätsbewussten Bieter bestätigt habe. So seien etwa 56 von 61 angebotenen Festmetern Kirschenholz zu einem sehr erfreulichen Mittelpreis von 243 Euro (2017: 203 Euro) veräußert worden. Den höchsten Festmeterpreis auf dem Lagerplatz in Unterwittighausen habe bei der Submission ein Eichenstamm aus dem Kommunalwald der Gemeinde Wittighausen mit 1528 Euro erreicht, der insgesamt rund 3000 Euro erbracht habe. Der teuerste Stamm, die sogenannte „Submissionsbraut“, war eine Furniereiche aus dem Stadtwald Bad Mergentheim mit 4492 Euro. Der höchste Preis pro Festmeter wurde für einen Bergahorn aus einem Privatwald in Creglingen mit 2470 Euro geboten.

Ein wesentlicher Ratschlag Kuglers an Privatwaldbesitzer lautete, im Sommerhalbjahr grundsätzlich und regelmäßig alle Forstbestände auf geschädigte und kranke Bäume zu kontrollieren. Geschädigte Bäume sollten gefällt werden, solange sie noch grün sind. Dies gelte ebenso für Eichen.

Ansonsten gelte der Grundsatz, frisch und fristgerecht geerntet zu liefern, was nach aktuellen Verträgen und Nachfragen zu vermarkten sei – „am besten nach Rücksprache mit dem Kreisforstamt“, wie der Forstexperte hervorhob. Momentan keinerlei Nachfrage bestehe nach Spitzahornholz, weshalb diese Baumart derzeit die einzige sei, von der er geradezu absolut abraten würde, sie zu fällen.

Kunden wollen Qualität

„Wir müssen den Termin und die Qualität bei der Wertholzsubmission halten, damit uns die Kunden nicht abhandenkommen“, appellierte Kugler im Hinblick darauf, dass vor allem im Bergwald, einem der vier Lagerplätze der traditionellen Taubertäler Wertholzsubmission, eine Tendenz zu stagnierenden oder sogar zurückgehenden Qualitäten festzustellen sei.

Zudem unterstrich der Forstrevierleiter wiederholt die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Wertholzsubmission für die Einnahmen aller Waldbesitzer. Dies gelte insbesondere auch für die Kommunalwälder und deren Bilanzen aus ihren Forsten für den jeweiligen Kommunalhaushalt.

„Die Erlöse der Eichen helfen, die Kiefern für eine Durchmischung in den Wäldern zu subventionieren“, betonte Kugler.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018