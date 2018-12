Die körperliche Fitness verbessert

Schul- und Freizeitsportler aus dem Gemeindegebiet Wittighausen erhielten für ihre guten Leistungen das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Wittighausen. Bei einer Feierstunde am Standort Unterwittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen erhielten insgesamt 24 Jugendliche und Erwachsene des SV Wittighausen (SVW) sowie elf Schüler aus der abgegangenen vierten Klasse der Unterwittighäuser Grundschule ihre Urkunden und Ehrennadeln in Gold, Silber oder Bronze.

Die Leistungsprüfungen, wurden in Wittighausen zum 16. Mal abgelegt. Zudem wurden drei Familien mit jeweils mindestens drei erfolgreichen Teilnehmern gesondert geehrt.

Uwe Schultheiß, Rektor der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen, wies nach der Begrüßung aller Beteiligten in der Aula auf die neue Situation nach dem Schulzusammenschluss hin. Die Übergabe sei diesmal ein Baustein auf dem Weg zu einer neuen Form, in der zukünftig womöglich Schüler beider Standorte gemeinsam das Sportabzeichen erhalten würden. Diesmal werde das Abzeichen zusammen mit dem Verein nur an die ehemaligen Viertklässler des Standortes Wittighausen übergeben.

Die Auszeichnung der erfolgreichen Schulabgänger aus Grünsfeld sei bereits erfolgt. Alle anderen Schüler bekämen ihr Sportabzeichen noch ausgehändigt. Hier werde man diesmal rund 80 Abzeichen verzeichnen können. „Leider bleibt immer noch das Schwimmen ein Manko, da viele Kinder hier nicht die Grundvoraussetzungen und den Schwimmnachweis schaffen“, bemerkte Schultheiß.

Durch eine neue Leistungseinteilung und mehr Möglichkeiten in den Disziplinen sei das Sportabzeichen an sich leichter zu erreichen als früher, als es nur die klassischen Leichtathletikdisziplinen gegeben habe, sagte Jutta Hellmuth, Sportabzeichen-Beauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim. Zudem hob sie die gute Entwicklung und rege Teilnahme in all den Jahren in Wittighausen hervor.

Matthias Götzelmann, Vorsitzender der Sportjugend und des Sportkreises Tauberbischofsheim, unterstrich den wichtigen Stellenwert des Sportabzeichens als Modell der Gesunderhaltung. Darüber hinaus würdigte er Hellmuths Engagement, die in ihrer Funktion als Beauftragte die Vereine unterstütze und begleite sowie im Laufe der Zeit inzwischen bereits weit mehr als 50 000 Sportabzeichen überreicht habe.

Götzelmann bedauerte allerdings, dass es tatsächlich noch Kinder und Jugendliche gebe, die das Sportabzeichen nicht schaffen würden. „Ziel ist es, Kinder zu einer Beteiligung zu motivieren“, erklärte der Sportkreisvorsitzende.

Dr. Ursula Dörner, Vorstandsmitglied des SV Wittighausen, würdigte das Engagement des Sportabzeichenteams mit Angelina Berberich, Christine Ebert, Karin Konrad und Christine Wülk. Im kommenden Jahr, wenn der Verein seinen 95. Geburtstag feiern könne, wolle man 95 Teilnehmer für das Sportabzeichen erreichen, ähnlich wie beim 90-JahrJubiläum, betonte Dörner.

Erfolgreiche Teilnehmer der abgegangenen vierten Grundschulklasse in Wittighausen waren:

Janaila Glade, Marcel Klinger, Jonna Wessels (Gold), Hannah Behringer, Diana Gottschall, Jana Klinger, Noah-Joel Müller, Emma Schmitt, Nils Wolf (alle Silber), Sophie Mark, Sebastian Rehfeld (Bronze).

Erfolgreiche Jugendliche und Erwachsene des SV Wittighausen waren: Andreas Adler, Rosemarie Ausmeier, Angelina Berberich, Monika Borst, Ursula Dörner, Peter Dürr, Christine Ebert, Harald Ebert, Jonas Ebert, Simon Ebert, Kerstin Hönninger, Carina Konrad, Gerd Konrad, Gerlinde Konrad, Johannes Konrad, Karin Konrad, Ludwig Konrad, Paul Konrad, Klaus Moll, Barbara von Brunn, Silke Walther, Markus Wundling, Moritz Zipf, Nele Zipf.

Ehrenurkunden für das Familiensportabzeichen erhielten die Familien Harald Ebert, Carina Konrad, und Gerd Konrad. pdw

