Die „Retter von nebenan“ proben für den Notfall

Wittighausen.Stöhnend vor Schmerzen liegt eine Frau am Boden. Aus einer tiefen Wunde am Hals strömt Blut. Um eine zweite, unter Schock stehenden Frau, kümmert sich ein Helfer, redet beruhigend mit ihr. Die am Boden liegende Schwerverletzte droht das Bewusstsein zu verlieren. Immer wieder sprechen sie die Sanitäter an.

Zügig und sicher

Zügig und mit sicheren Handgriffen wird ein Druckverband angelegt. Die Blutung ist fürs Erste gestillt. Die Verletzte wird bequem gelagert und in eine Rettungsdecke gepackt. „Der Rettungshubschrauber mit Notarzt ist unterwegs“, verkündet Einsatzleiter Matthias Max erleichtert. Er steht in Kontakt mit der Leitstelle. Erstes Durchatmen bei den Helfern-vor-Ort (HvO).

„Gute Arbeit!“, bestätigt Ausbilderin Nicola Fell. Schnell kann aus dieser gekonnt gestellten Unfallszene bitterer Ernst werden. „Wir proben regelmäßig die verschiedensten Notsituationen“, erklärt die Ausbilderin. „Aber es ist eben nur eine Übung, die Realität sieht oft ganz anders aus.“ Einmal im Monat treffen sich die HvO um ihr Wissen aufzufrischen und schwierige Einsätze zu proben. Pflicht ist die jährliche Teilnahme an einem Lehrgang über Herz-Lungen-Wiederbelebung und den Einsatz des Defibrillators. In einer anschließenden Prüfung müssen sie immer wieder ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.

Anerkennung erworben

Längst haben sich die „Helfer von nebenan“ Anerkennung erworben. „Am Anfang gab es schon einige Vorbehalte seitens des Rettungsdienstes und der Leitstelle. Man traute uns nicht so recht zu, dass wir etwas können“, erinnert sich Maximilian Dertinger, der Leiter der Gruppe. Großes Vertrauen sei ihnen von Anfang an von der Bevölkerung entgegengebracht worden. „Wo und wann immer wir „Orange-Jacken“ auftreten, macht sich bei den Betroffenen große Erleichterung breit“, weiß Nicola Fell aus eigener Erfahrung. „Die Menschen haben Vertrauen zu uns. Wir unterliegen der absoluten Schweigepflicht. Patienten haben die Gewissheit, dass nichts von ihrem Privatleben in die Öffentlichkeit gelangt“.

Gemeinde unterstützt

Unterstützung erfährt die Gruppe durch die Gemeinde Wittighausen, die den Proben- und Aufenthaltsraum kostenlos zu Verfügung stellt. Im ehemaligen „Alten Rathaus“ haben sich die HvO zweckmäßig eingerichtet. „Hier können wir Material und Kleidung unterbringen. Im Nebenraum ist Platz für eine Desinfektionsstation“, erklärt Matthias Max. Die Sanitätshelfer sitzen um den Tisch, unterhalten sich und tauschen Erfahrungen aus. Es wird nicht nur geprobt, es wird auch herzlich gelacht. „Das Lachen ist unheimlich wichtig, wenn es um so ernste Themen geht“, versichert Maximilian Dertinger.

Sie kommen aus allen Berufssparten, drei von ihnen aus medizinischen Bereichen. „Die Arbeit hat mich interessiert. Ich war auf der Suche nach einer spannenden und gleichzeitig sinnvollen Beschäftigung in meiner Freizeit“, erklärt Nicola Fell ihre Motivation für den HvO-Dienst. Grundsätzlich kann sich jeder, der volljährig ist, zum Helfer-vor-Ort ausbilden lassen. Vieles lässt sich in der Ausbildung erlernen, aber eben nicht alles.

Nur wer Charaktereigenschaften wie Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein besitzt, ist für diesen Dienst wirklich geschaffen. Über allem aber steht die Freude am Umgang mit Menschen und der Wille zu helfen.

