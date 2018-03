„Die Zerstörung des wohl schönsten Landschaftsbilds des Dorfs“

Anzeige

Sind hier erfolgreich Lobbyisten am Werk?

Nach dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist das vorgesehene Gelände als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Es verbietet sich also jegliche gewerbliche Nutzung. Der Gemeinderatsbeschluss ignoriert diese gesetzliche Vorgabe – bewusst oder unbewusst – völlig, indem er mehrheitlich sein Einvernehmen zur Anlage eines Steinbruchs und damit der Zerstörung des wohl schönsten Landschaftsbilds des Dorfs mit dem sanft ansteigenden Gelände und im Hintergrund mit dem geschichtsträchtigen Wald, dem „Zollstock“, der „Alten Straße“ und dem ältesten Bildstock der Region gutheißt.

Der Gemeinderat übergeht den ihm bekannten Tatbestand, dass der Antragsteller des Bauantrags unbefugterweise ein ihm nichtgehörendes Grundstück in die Anlage des Steinbruchs einbeziehen will. Allerspätestens jetzt wäre die Versagung des Einvernehmens zu der vorgestellten Planung geboten gewesen. Zusammenfassend ist die Frage zu stellen, ob der Gemeinderat die Erläuterungen der Gemeindeverwaltung zu diesem Thema überhaupt zur Kenntnis genommen und verstanden hat, denn in der Diskussion wurden Belange des Natur- und Bodenschutzes, die dem geplanten Steinbruch zuwider sind, so gut wie gar nicht erwähnt. Stattdessen missachtet er Vorgaben des rechtsverbindlichen Flächennutzungsplans und hat auch an der Planung auf fremdem Grund keine Einwände. Ein offensichtlich merkwürdiges Vorgehen.

Die Bürgerinitiative „Kein Steinbruch am Zollstock“ lädt für den 18. März interessierte Bürger und ganz besonders den Gemeinderat zur Besichtigung des zum Steinbruch vorgesehenen Geländes ein, um sich ein Bild von der geplanten Umweltzerstörung zu machen. Zu einem Meinungsaustausch bei Kaffee und Kuchen ist ab 14.30 Uhr die Bierstube geöffnet.

Die BI würde sich über guten Besuch freuen und hofft auf eine offene Aussprache.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018