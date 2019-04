Eckert-Werkstätte und KulturTafel erhalten Geld

Wittighausen.Die „Wittighäuser Dielegnatzer“ haben erneut die Erlöse aus ihren Theateraufführungen gemeinnützigen Initiativen gespendet. Jeweils 2000 Euro erhielt die Werkstätte Alois Eckert (AEW) des Caritas-Verbandes im Tauberkreis für die Errichtung eines Bewegungsplatzes sowie der Verein KulturTafel Würzburg.

Das 1977 gegründete Integrations- und Inklusionsprojekt Caritas-Werkstätten Alois Eckert – benannt nach dem aus Pülfringen stammenden Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes in den Jahren 1952 bis 1959 – bietet rund 320 Beschäftigten mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung sowie mit seelischen und psychischen Erkrankungen berufliche und soziale Integration.

„Mit uns mehr erleben“ lautet das Motto der KulturTafel Würzburg. Der im Mai 2014 gegründete Verein hat sich als Ziel gesetzt, allen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu vermitteln. „Immer mehr Menschen sind auf Solidarität anderer angewiesen, auch was die Teilhabe am kulturellen Leben betrifft“, so die Vorsitzende Marion Gut. Daher gelte für den Verein die Devise: „Kultur darf kein Luxus sein.“ So organisiert das Team kostenfreie Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen an Bedürftige in und um Würzburg.

Die „Wittighäuser Dielegnatzer“ spendeten die Eintrittsgeldern aus den sieben Aufführungen der Komödie „Kreuzfahrt im Saustall“ sowie die Einnahmen aus der Bewirtung dabei. pdw

