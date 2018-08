Edle Tropfen und gute Unterhaltung

Anzeige

Das Qualitätssiegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“ wird seit einigen Jahren auf Antrag verliehen. Es gilt für Weinfeste und Betriebe, die vor allem regionale Produkte und Gerichte anbieten.

Beim sechsten Wittighäuser Weindorf werden insgesamt 24 Wein- und Sektspezialitäten aus den drei Weinbauregionen Baden, Franken und Württemberg bei einer Weinprobe präsentiert. Jede Rebsorte ist dabei nur einmal vertreten sein. Vom Qba („Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete“) bis zur Auslese können die Gäste das Angebot von vielen verschiedenen Winzern und Genossenschaften zu verkosten und auch Neues zu entdecken. Korrespondierend dazu gibt es kalte und warme Spezialitäten überwiegend aus der Region. Am Sonntag besteht die Gelegenheit zum Mittagessen.

Umrahmt wird das Weindorf erneut durch ein umfassendes zweitägiges Musikprogramm. Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Marcus Wessels und die Taubertäler Weinkönigin Alena Wolpert sorgen das Taubertälter Liedermacher-Duo „Sebbo & Steini“, die Gewinner des Band-Contests beim Weinfest 2017 in Lauda, sowie die Band „Tricia & The Rock Bastards“ für gute Unterhaltung.

Die vier Musiker, die unter anderem beim Weinfest in Lauda auf der Markt-Bühne gespielt haben, vereinen mit einer geballten Ladung Leidenschaft die Musik der 1970er Jahre mit aktueller Rockmusik zu einer tanzbaren Mischung. Das Repertoire der Band umfasst insbesondere Rock-Klassiker von „AC/DC“ über „Deep Purple“ bis hin zu „Steppenwolf“ und „ZZ-Top“.

Am Sonntag begrüßen ab 11 Uhr die Vilchbänder Musikanten alle Gäste zum Frühschoppen. Am Nachmittag unterhält das unterfränkische Trio „Die Schoppendales“ alle Weinliebhaber aus nah und fern. Zum Abschluss der Weindorf-Tage sorgen die Wittighäuser Kult-Musiker Bernie, Hansi und Sepp für Stimmung.

Mit dabei sind wieder die „Helfer vor Ort“ der DRK-Ortsgruppe Wittighausen, der die Veranstalter von jedem verkauften Weindorf-Stilglas einen Euro spenden.

Für den Transport zum Weindorf und wieder zurück sorgt nach Angaben der Veranstalter wieder der Fahrdienst „Autonomobilia“ aus Lauda.

