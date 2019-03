Eichenholz steht weiter hoch im Kurs

Ein in der Gesamtbilanz wieder sehr positives Ergebnis konnte beim jährlichen Taubertäler Submissionsverkauf von Stammwertholz verzeichnet werden (die FN berichteten).

Unterwittighausen. Beim traditionellen Rundgang im Bergwald oberhalb von Unterwittighausen informierte Peter Kugler, Forstrevierleiter von Grünsfeld-Witttighausen, zahlreiche anwesende Privatwaldbesitzer und Interessenten insbesondere über baumartenspezifische Resultate des Submissionsverkaufs 2019 sowie über aktuelle Tendenzen auf dem Wertholzmarkt. Zudem gab er Hinweise und Prognosen zur weiteren forstlichen Bewirtschaftung in diesem Jahr.

„Wir können sehr zufrieden sein“, meinte Kugler in einem Resümee zur diesjährigen Submission. „Das ohnehin schon hohe Niveau der Vorjahre konnte an Holzmenge und Ertrag erneut übertroffen werden“. Insgesamt seien auf den fünf Lagerplätzen im Bergwald (Gemeinde Wittighausen), in Nassig und Kirchnersbrunn (Stadt Wertheim), am Roggenberg (Stadt Bad Mergentheim) sowie im Nonnenwald (Stadt Schrozberg) 4828 (in Klammern Zahlen aus dem Vorjahr: 3 477) Festmeter Wertholz aus Staats-, Gemeinde- und Privatwäldern angeboten worden, davon rund 1530 (1100) im Bergwald. Abermals hätten die nach wie vor hohen Erlöse für Eichenstammholz wesentlich zu dem positiven Gesamtresultat beigetragen, das bei 4801 verkauften Festmetern insgesamt rund zwei Millionen Euro (1,44) betragen habe.

Eichenholz habe bei der diesjährigen Submission im Durchschnitt 452 (458) Euro pro Festmeter erzielt und lag damit nur leicht geringer unter dem Vorjahresniveau. Zudem habe die Eiche mit 87 Prozent und 4189 (3019) Festmeter wieder den wesentlichen Hauptanteil des angebotenen Stammholzes bei einer Mehrmenge von 30 Prozent sowie vergleichbarer Güte- und Stärkenklassenverteilung wie im Vorjahr ausgemacht. Vergleichbares galt für den Lagerplatz im Bergwald, auf dem über 1251 Festmeter Eichenholz angeboten wurden.

„In oberen Drittel hatten wir uns beim Eichenholz bessere Resultate erhofft, dafür lief es im unteren Drittel insbesondere bei mittelstarkem Holz und geringen Qualitäten ausgezeichnet“, berichtete der Forstreviereiter. „Allerdings ist nicht mehr die Klasse da wie in früheren Jahren“, bedauerte er. Dies gelte jedoch bis auf wenige Ausnahmen für alle Forstgebiete.

Nadelwerthölzer wurden auch in diesem Jahr wieder zentral auf dem Roggenberg offeriert, die allerdings nur noch etwas mehr als drei Prozent des Gesamtangebots ausmachten. Davon entfielen auf Douglasie 74 (206) Festmeter und auf Lärche über 88 (18) Festmeter. Für Douglasie konnte mit 190 (177) Euro je Festmeter ein Anstieg zum Vorjahr registriert werden, während der Durchschnittspreis für Lärche mit 237 (247) Euro etwas rückläufig war. Die insgesamt rund 304 Festmeter Eschenholz seien im Schnitt für etwa 154 (216) Euro pro Festmeter verkauft worden. „Wichtig ist, dass die Esche noch weitgehend gesund und der Stamm nicht von Nekrosen befallen ist“, erklärte Kugler. Geradezu exzellente Gebote habe es für qualitativ sehr gutes und starkes weißes Eschenholz gegeben, so etwa am Roggenberg mit etwa 600 Euro und im Bergwald mit immerhin rund 300 Euro als Spitzengebot je Festmeter.

Den höchsten Festmeterpreis auf dem Lagerplatz bei Unterwittighausen habe bei der Submission ein Eichenstamm aus dem Staatsforst bei Großrinderfeld mit 1.339 (1.528) Euro erreicht. Bei 2,14 Festmeter sei dieser Baum zugleich mit über 2850 Euro auch teuerster Stamm auf dem Lagerplatz im Bergwald gewesen. Die gesamte sogenannte „Submissionsbraut“ war ein Furniereichenstamm aus dem Stadtwald Bad Mergentheim mit 4492 Euro. Der höchste Preis je Festmeter wurde für eine Eiche aus dem Gemeindewald Igersheim mit 2269 Euro erlöst.

„Wir werden vor allem Massenware nur über die Submission zu relativ guten Preisen los“, unterstrich Kugler in einem Fazit die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Wertholzsubmission für die Einnahmen sowohl der Privatwaldbesitzer als auch für die Kommunen und deren Bilanzen aus ihren Forsten. Die weit überregionale Bedeutung der Taubertäler Wertholzsubmission wurde erneut mit der hohen Anzahl von 45 (44) erfolgreichen Bietern bestätigt, davon 37 aus Deutschland sowie zum Beispiel sechs französischen Herstellern von Barriqueweinfässern. Ein wesentlicher Ratschlag Kuglers an Privatwaldbesitzer lautete, im Sommerhalbjahr grundsätzlich und in regelmäßig kurzen Zeitabschnitten alle Forstbestände auf geschädigte und kranke Bäume zu kontrollieren, denn insbesondere aufgrund der langen Trockenheit und des bislang milden Winters sei massiv mit Schädlingsbefall und Krankheiten zu rechnen. Geschädigte Bäume sollten rasch gefällt und aus dem Wald entfernt werden. „Wir müssen das machen, was die Natur vorgibt“, gab Kugler als zusammenfassende Devise aus.

