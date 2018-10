Ein Bekenntnis zum Klimaschutz

Der Wittighäuser Gemeinderat stimmte der Dachvermietung für Photovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude mit großer Mehrheit zu.

Von unserem Mitarbeiter

Peter D. Wagner

Wittighausen. Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner Sitzung am Dienstagabend die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindebauhofs beschlossen. Zugleich sprach sich der Rat dafür aus, die Dachfläche zur Installierung einer PV-Anlage an einen Investor zu vermieten.

„Im Hinblick auf die globalen Probleme, die sich aus dem Klimawandel ergeben und auch im Kleinen spürbar sind, sollte es die Aufgabe aller Bürger und insbesondere der öffentlichen Hand sein, eine möglichst klimaschonende und dabei auch umweltschonende Energieproduktion anzustreben“, betonte Bürgermeister Marcus Wessels.

Während die Errichtung von PV-Anlagen auf nutzbaren Ackerböden zumeist kritisch zu sehen sei, erfüllten Dachflächen hingegen in der Regel keinen anderen Zweck als den Schutz des Gebäudes.

Deshalb biete es sich an, hier PV-Anlagen zu errichten, da sie auf Dächern weder störend wirken würden noch negative Auswirkungen auf die Umwelt oder Landwirtschaft hätten. Aus diesem Grund sei die Verwaltung auf das Stadtwerk Tauberfranken zugegangen, um das Dach des Bauhofes für einen solchen Zweck anzubieten und somit die CO2-Bilanz der Gemeinde weiter zu verbessern.

Die Errichtung einer PV-Anlage durch die Gemeinde selbst erscheine aus wirtschaftlichen und administrativen Gründen (Finanzmittelknappheit, eventuelle steuerliche Schwierigkeiten) nicht sinnvoll. „Zwar sind mit der Vermietung keine großen Summen zu erzielen, jedoch ist die Errichtung ein deutliches Bekenntnis zum Klimaschutz und zeigt, dass auch die kleinste Gemeinde im Landkreis ihrer Verantwortung gerecht wird“, hob Wessels hervor. Das Angebot belaufe sich bei 30 kWp auf 150 Euro pro Jahr. Zudem werde der erzeugte Solarstrom primär im Bauhof verbraucht, wobei Solarenergie immer 0,02 Euro pro kWh günstiger sei als der jeweils aktuelle Stromtarif. Ergänzend sollte geprüft werden, ob das restliche Dach des Bauhofes durch Aufständerung ebenfalls für eine PV-Anlage in Frage komme und damit eine höhere Mieteinnahme erzielt werden könnte.

Darüber hinaus habe das Stadtwerk Tauberfranken angeboten, auch die Dächer der Grundschule und des Kindergartens auf Eignung zur Errichtung einer PV-Anlage zu überprüfen, wobei insbesondere die Bedachung des Kindergartens als ausreichend erscheine. Das Dach der Grundschule könnte sich aufgrund seiner Beschaffenheit aus Kupfer und seiner Ausrichtung allerdings als problematisch erweisen.

Die Vertragskonditionen seien gegebenenfalls identisch, so dass beim Kindergarten und der Schule der verbilligte Solarstrom stärker ins Gewicht fallen könnte, da hier die Beleuchtung immer angeschaltet sei. „Auf die Gemeinde kommen keine Kosten oder Verpflichtungen zu. Die Verantwortung für die PV-Anlagen und für eventuelle Schäden an diesen kommunalen Liegenschaften würden gleichfalls beim Stadtwerk Tauberfranken liegen“, betonte Wessels.

Der Gemeinderat sprach sich mit elf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung ebenso klar mehrheitlich sowohl für die Vermietung des Daches des Bauhofes sowie grundsätzlich für die Vermietung der Dachflächen des Kindergartens und der Grundschule zur die Errichtung einer PV-Anlage aus als auch für die Eignungsprüfung weiterer kommunaler Dächer für eine identische Nutzung. Beim Kindergarten und bei der Grundschule sollten zunächst statische Berechnungen erfolgen.

