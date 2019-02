Ein Dutzend Preisträger ausgezeichnet

Unterwittighausen.„Musik bewegt“ lautete das Motto des 49. internationalen Kinder- und Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken, an dem sich auch in diesem Jahr wieder die Schüler am Standort Wittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen beteiligten.

Feier in der Aula

Bei einer Feierstunde in der Grundschulaula wurden erneut zwölf Preisträger des Malwettbewerbes der Klassen ausgezeichnet, deren Werke von einer Fachjury bewertet und ausgewählt worden waren. Nach Angabe des Deutschen Musikinformationszentrums (MIZ) beschäftigen sich in Deutschland schätzungsweise zwei Millionen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwei und 13 Jahren mit Musik, indem sie regelmäßig singen, ein Instrument spielen oder anderweitig musikalisch aktiv sind. Dabei kann Musik eine ganze Spannbreite von Stimmungen wecken und transportieren wie Freude, Melancholie, Aufregung oder Entspannung.

60 kleine Künstler

„Wenn wir Musik und Töne hören, sind wir zumeist in Bewegung“, betonte Grundschulrektor Uwe Schultheiß anlässlich der Prämierungsfeier im Beisein aller insgesamt 60 teilnehmenden kleinen Künstler und deren Lehrkräfte sowie Evelin Emmerich, Beraterin der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen.

Das Thema „Musik bewegt“ lasse also viel Raum für kreative Ideen und Fantasien bezüglich der Fragen und Aspekte „Wie sieht Musik eigentlich aus?“, „Welche Farben haben Töne?“, „Welche Formen haben Melodien?“ sowie „Was verbindet man persönlich mit Musik und welche Rolle nimmt sie im Leben ein?“.

In der Darstellung und Technik seien die Teilnehmer völlig frei gewesen, um sich mit ihren individuellen Erfahrungen und Vorstellungen dem Thema auf ihre ganz eigene Weise zu nähern sowie ihre Gedanken und Ideen in Malereien und Zeichnungen darzustellen.

Der Anfang Oktober 2018 gestartete Kinder- und Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken stand diesmal unter der Schirmherrschaft von Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

„Was könnte es Schöneres geben, als Kindern und Jugendlichen eine Plattform zu bieten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen“, ließ Thielemann in einem Grußwort verlautbaren.

Musik im Fokus

Ganz besonders freue ihn, dass in diesem Jahr die Musik im Fokus von „jugend creativ“ stehe. „In Zeiten, in denen es manchmal nur noch um technologischen Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg zu gehen scheint, halte ich die Rückbesinnung auf das, was den Menschen zum Menschen macht, nämlich die Fähigkeit, sich musisch-künstlerisch ausdrücken zu können, für umso wichtiger. Hier entstehen Werte, die für einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander unabdingbar sind“, hob der Schirmherr hervor. „Musik bereichert das Leben wie kaum eine andere Disziplin. Sie regt die Fantasie an, steigert die Konzentrationsfähigkeit, lässt neue Freundschaften entstehen und bietet Ablenkung und gelegentlich sogar Trost.“

Zehnte Auflage

Am Grundschulstandort Wittighausen sei die erneute Teilnahme an dem Kreativwettbewerb mit der zehnten Auflage ein Jubiläum, teilte Schultheiß mit.

Die didaktische Umsetzung an der Grundschule in Unterwittighausen habe auch in diesem Jahr wieder im Fach „Bildende Kunst (BK)“ mit Unterstützung der betreuenden Lehrkräfte stattgefunden, so dass abermals sämtliche Schüler im Unterricht an dem Wettbewerb teilnehmen hätten können. In diesem Zusammenhang dankte der Rektor den Lehrkräften Karin Kraus, Esther Horn, Joachim Stillger und Vera Kowarsch, die ebenso wie er die Jury bildeten, für ihre engagierte Unterstützung der Teilnehmer. „Alle 60 Teilnehmer unserer Schule sind Gewinner“, hob Schultheiß zugleich hervor, so dass jeder von ihnen einen kleinen Preis als Anerkennung erhalte.

In den unterschiedlichen Wettbewerbskategorien werden zunächst Ortssieger, dann Landes- und Bundessieger gekürt und mit attraktiven Preisen belohnt, berichtete Emmerich, die gemeinsam mit dem Grundschuldirektor die Preisverleihung vornahm. „Nach den Osterferien werden bis Pfingsten sämtliche Bilder in der Filiale der Raiffeisenbank in Unterwittighausen präsentiert“, kündigte sie an.

Scheck überreicht

Im Rahmen der Prämierung und Präsentation der Preisträger des Malwettbewerbes am Grundschulstandort Wittighausen überreichte Emmerich zudem an Schultheiß einen symbolischen Spendenscheck über 1800 Euro „für Anschaffungen, an denen die Schüler Freude haben“.

Die Preisträger am Grundschulstandort in Unterwittighausen sind: Klasse 4: 1. Sajida Sajidi („Der beste Sänger“), 2. Tabea Appel („Singen mit der Familie“), 3. Adrian Hehn („Nationalhymne“). Klasse 3: 1. Frieda v. Brunn („Ich spiele Klavier“), 2. Amy Zilla („Musik ist das Leben!“), 3. Lina Neckermann („Ich spiele Klarinette“). Klasse 2: 1. Johanna Zipf („Tanzen auf Eis“), 2. Lilly Adler („Alle Kinder spielen Flöte“), 3. Emma Noe („In der Aula). Klasse 1: 1. Johanna Ehrmann („Delfin Musik“), 2. Marlene Schneider („Frühlingsmusik“), 3. Zara Bauer („Hochzeit“). pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019