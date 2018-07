Freizeitsportanlage ihrer Bestimmung übergeben

Anzeige

Vilchband.Regen Besuch wurde bei einem Fest rund um den See in Vilchband nebst einem Volleyballturnier am Wochenende verzeichnet, mit dem die dortige neue Freizeitsportanlage mit Beachvolleyball- und Fußballbolzplatz offiziell eröffnet wurde. Dazu hatten die örtlichen Vereine sowie die Dorfgemeinschaft Vilchband alle interessierten Bürger aufgerufen.

Start des Festbetriebes mit Bewirtung war am frühen Samstagabend. Als sportliche Einweihung der Anlage stand ebenfalls am frühen Abend ein Beachvolleyballspiel zwischen dem „Oberland“ und „Unterland“ Vilchbands auf dem Programm, bei dem, wenn auch in gemischten Teams, das Oberland als Sieger vom Platz ging.

Im Anschluss folgte ein gemütlicher Abend rund um den See mit dem weiteren Fest- und einem zusätzlichen Barbetrieb.