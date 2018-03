Gesang mit stehenden Ovationen belohnt

Anzeige

Beide Chöre werden seit vielen Jahren mit großem Engagement von Josef Ehrmann geleitet. Sie sangen abwechselnd und auch gemeinsam, zum Teil unterstützt vom Tauberfränkischen Holzbläserensemble unter der Leitung von Frank Mittnacht. Dieser hatte für den Abend ein Quartett zusammengestellt, indem Stefan Deppisch, Christine Lauer und er selbst Klarinette sowie Daniel Miksch Fagott spielten.

Mit der Festlichen Intrade von Karl Edelmann, gespielt von den Holzbläsern, wurde der Abend eröffnet. Dann folgte der erste Auftritt der Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde. Diese hatten zunächst zwei Stücke aus dem Werk ihres Ehrenchorleiters, dem schon legendären Gotthilf Fischer, ausgewählt. „Frieden“ und „Feierliche Stille“ wurden gesungen, und genau dies wünschten die Sänger ihrem Publikum in der Zeit vor Ostern. Das „Sanctus“ von Friedrich Silcher, gesungen in lateinischer Sprache, und „Zieh in die Welt“ von Walter Höfling beschlossen den ersten Auftritt des Männerchores. Bei letzterem Lied begleitete Frank Mittnacht in hervorragender Weise auf der Klarinette. Guido Schmitt beeindruckte bei diesem Part als Solist.

Stücke aus dem Alpenland

Alle drei Formationen – die Holzbläser und die beiden Chöre – stellten dann vier Stücke aus der Alpenländischen Mess’ von Lorenz Maierhofer vor: „Im Namen des Vaters“, „Gloria“, „A’ guates Wort zu jeder Zeit“ und „Wie das Wasser aus dem Berg entspringt“. Dieses Werk sei den Hachtelern besonders ans Herz gewachsen, passe es doch zur ländlich geprägten, christlich-dörflichen Kultur, sagte Florian Nuber. Besonders beim „Gloria“ füllte der kraftvolle Gesang der beiden Chöre die ganze Kirche aus. In der Ortschaft Hachtel mit ihren knapp 300 Einwohnern zählen die Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde 28 aktive Sänger, und im katholischen Kirchenchor wirken 26 Männer und Frauen mit.

Mit dem schwungvollen „Scherzgalopp“, gespielt von den Holzbläsern, wurde zum Part des Kirchenchores übergeleitet. Dieser sang „Dona pacem, Domine“ und „Glaube, Hoffnung, Liebe“ von Manfred Bühler sowie „Vater unser“ von Hanne Haller und Eckhart Hehrer. Darüber hinaus hatte der Chor sich entschieden, auch ein weltliches Stück zu singen, nämlich „Weit, weit, weg“ von Hubert von Goisern und Lorenz Maierhofer. Moderator Florian Nuber machte deutlich, dass das erweiterte Repertoire auch dazu dient, die Gemeinschaft innerhalb des Chores zu stärken. Zudem befasse sich der christliche Glaube auch mit zutiefst menschlichen Themen wie der Liebe. Und tatsächlich fügte sich das Lied des „Alpenrockers“ Hubert von Goisern bestens in das festliche Konzert in der Kirche ein. Der starke Applaus zeigte, dass auch das Publikum dies so wahrnahm.

Die Ottmar-Mergenthaler-Sängerfreunde steuerten, nach dem „Klarinettenjodler“ des Holzbläserensembles, noch einen zweiten Auftritt zu dem gelungenen Abend bei. Auf „Herr Gott, dich loben wir“ von Friedrich Silcher, „Segne, o Herr“ von Horst Best und „Mondnacht“ von Aug. Pannen folgte „Die Rose“ von Amanda McBroom und Wolfgang Tropf. Hier begleitete Frank Mittnacht die Sänger auf dem Saxofon.

Schließlich kamen beide Chöre und das Holzbläserensemble nochmals zum traditionellen Stück „Amazing Grace“, gesungen in englischer Sprache, zusammen. Wie in allen Beiträgen überzeugten auch hier der gefühlvolle Gesang der Chöre, die wunderbare instrumentale Begleitung sowie das einfühlsame Dirigat von Josef Ehrmann, der stets besonderen Wert darauf legt, die Textpassagen gut verständlich herauszuarbeiten. Mit stehenden Ovationen zeigten die Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Begeisterung. Und so wurde noch ein weiteres Stück aus der Alpenländischen Mess’ als Zugabe gespielt.

Wie im Flug vergangen

Pfarrer Oliver Störr dankte den Sängern und Musikern, dass sie nach Vilchband gekommen waren: „Die eineinhalb Stunden sind wie im Flug vergangen.“ Vermittelt hatte den Auftritt Hans Stattelmann aus Bowiesen. Er ist treuer Gast bei den Auftritten der Hachteler Chöre und begrüßte das Publikum zu Beginn des Konzerts.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018