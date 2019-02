Geschichtspflege auf Fahnen geschrieben

Wittighausen.Vorstandswahlen standen neben einem Rück- und Ausblick im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kulturvereins Wittighausen. Nach Begrüßung trug die Vorsitzende Doris Dürr den Rückblick auf 2018 vor. Am „Tag der offenen Gartentür“, der erstmals in auch Unterwittighausen stattfand, bot der Verein eine Bewirtung auf dem Dorfplatz „Am Plan“ sowie in der Pfarrscheune an. Dies sei von den vielen Besucher der Gärten gut angenommen worden. Am Ferienprogramm war der Kulturverein Jahr wieder mit der katholischen Pfarrbücherei beteiligt, was von zahlreichen Kindern genutzt worden sei.

Im Oktober hatte der Kulturvereins Wittighausen Dr. Christina Bergerhausen, die Bundesgeschäftsführerin des Frankenbundes Würzburg, zu Gast, die zusammen mit H. Geiger vom Kulturverein Großrinderfeld da gewesen sei. Beide stellten den seit fast 100 Jahren bestehenden Frankenbund vor, dessen Aufgaben die Heimatforschung sowie Pflege der Geschichte, der Kultur und des Brauchtums mit regelmäßigen Veranstaltungen für seine Mitglieder seien. In der Mitgliedschaft sei auch eine Haftpflichtversicherung enthalten, die der Kulturverein bisher nicht hatte und die von den Mitgliedern als wichtig erachtet wurde. Mehrheitlich wurde dem Beitritt des Kulturvereins Wittighausen als Mitglied des Frankenbundes zugestimmt. Im November veranstaltete der Kulturverein eine Kirchenführung in Poppenhausen. Zudem war der Verein erneut am Weihnachtsmarkt beteiligt, nachdem zuvor zwei Tage lang Plätzchen gebacken worden waren.

Bernhard Henneberger, dem mit Dr. Reiner Saltin die Betreuung der Bildstöcke obliegt, berichtete, dass für einige Bildstöcke von den Besitzern der Auftrag erteilt worden sei, diese von jahrzehntealten Verschmutzungen und Ablagerungen zu reinigen. Es seien Anträge beim Denkmalamt gestellt worden. Zudem habe man überlegt, wann und wo der schon lange eingelagerte Bildstock aus Oberwittighausen am neuen Radweg aufgestellt werden könne.

In ihrem Bericht betonte Kassenwartin Rita Schnupp, dass der Kulturverein auch im letzten Jahr wieder hervorragend gewirtschaftet habe und insgesamt finanziell eine solide Basis vorweisen könne. Nachdem Kassenprüferin Maria Veth eine einwandfreie Arbeit bescheinigt hatte, wurde dem Antrag auf Entlastung des Vorstands einstimmig entsprochen. Bei den Wahlen wurden Doris Dürr als Vorsitzende, Margarete Gessner als Stellvertreterin, Rita Schnupp als Kassiererin und Elsbeth Schmitt als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde eine Anhebung des jährlichen Mitgliedsbeitrags von zwölf auf 15 Euro, bedingt unter anderem durch den Beitritt zum Frankenbund sowie einem dortigen Mitgliedsbeitrag von jährlich 2,50 Euro pro Person.

In einer Vorschau auf 2019 wies Dürr unter anderem auf eine Kirchenführung in Unterwittighausen im Februar und auf eine Einladung zu einer Führung durch Großrinderfeld hin. Die offizielle Überreichung der Mitgliedsurkunde durch den Frankenbund an den Kulturverein ist im März nach einer Führung in der St.-Sigismund-Kapelle vorgesehen. Im April gastiert der Chor „Viavicis“ in der Kirche „Allerheiligen“ in Unterwittighausen. Nachdem sowohl Ende Juni die Bewirtung beim „Tag der offenen Gartentür“ wieder übernommen als auch die abermalige Teilnahme am Ferienprogramm angeboten werde, stehe die erneute Beteiligung gegebenenfalls beim Weihnachtsmarkt noch offen, teilte die Vorsitzende des Kulturvereins Wittighausen mit.

Am Sonntag, 24. Februar, veranstaltet der Kulturverein Wittighausen um 13.30 Uhr eine weitere Führung in der „Allerheiligen“-Kirche in Unterwittghausen mit Hermann Michel. Anschließend ist in der Pfarrscheune gemütliches Beisammensein. pdw

