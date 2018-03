Gremium plädiert für Beitritt der Kommune

Anzeige

Eine partnerschaftliche Potenzialanalyse („commercial due diligence“) sei laut Wessels zu dem Ergebnis gekommen, dass mit der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine zukunftsfähige Organisation mit Wirtschaftlichkeitseffekten in einer Größenordnung von rund 25 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaffen werden könne.

Mit dem Beitritt bringen die Zweckverbände jeweils ihr gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die DZ BW ein. Unmittelbar darauf schließen sich die Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT zusammen. Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, Kiru und KIVBF zur DZ BW sowie der Fusion der Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT sei der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liege der Fokus auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen wie etwa Qualität, Service und Kosten für Bestands- und Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert werden. Die Kombination von kommunalen Wissen und IT-spezifischen Know-how fördere die weitere Vereinheitlichung und Standardisierung der kommunalen Strukturen und Verfahren der Informationstechnik und trage in Kooperation mit dem Land zum Ausbau einer modernen bürgerfreundlichen Verwaltung in Baden-Württemberg bei.

Zugleich werde die DZ BW per Gesetz zu Iteos, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und der Zweckverbände übernehme. Der neue IT-Dienstleister Iteos starte ab 1. Juli, um die kommunale IT in Baden-Württemberg sowie darüber hinaus auf dem Weg zur digitalen Verwaltung zu begleiten, zu strukturieren und zu gestalten. Der Gesamtzweckverband 4IT übt gemeinsam mit dem Land die Trägerschaft von ITEOS aus.

„Eine gute und wirtschaftliche Idee“, meinte Wessels zur Fusionierung der drei Zweckverbände zu einem Gesamtzweckverband 4IT und der Gründung des neuen IT-Dienstleisters ITEOS. Entsprechend dem Zustimmungsbeschluss beauftragte der Gemeinderat den Bürgermeister, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018