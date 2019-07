Gründungsmitglieder für Treue geehrt

Wittighausen.Zahlreiche Mitglieder und Freunde fanden sich im Gasthaus „Zum Löwen“ in Wittighausen ein, um das 40-jährige Bestehen des Tennisvereins zu feiern.

Der Vorsitzende Alfred Fuchs hieß die zahlreichen Gäste willkommen. Fuchs erinnerte an die Gründung des TC. Ausgelöst durch den Tennis-Boom in Deutschland fand auch diese Sportart in Wittighausen Zuspruch. Im Januar 1979 fand ein Informationsabend im Gasthaus „Löwen“ statt. Von 21 Personen wurde an diesem Abend der TC Wittighausen aus der Taufe gehoben.

Früh starb der Initiator, Mitbegründer und Vorsitzende Bruno Sinner noch im gleichen Jahr. Nach unermüdlichen Einsatz und vielen freiwilligen Arbeitsstunden fand im Juli 1980 die Einweihung der Tennisanlage statt. 1983 nahm zum ersten Mal eine Herrenmannschaft an den Medenspielen teil.

Neben der aktiven Teilnahme an Verbandsspielen wurde durch Feiern und Spiel auch Kulturgut in echter Zusammengehörigkeit gepflegt und gefördert. Im Jahr 2006 wurden die Plätze neu saniert. Zuschüsse vom Badischen Tennisverband und Eigenkapital machten dies möglich.

2008 wurde eine Herren-55 Mannschaft beim BTV zum Spielbetrieb gemeldet. Im folgenden Jahr präsentierte sich der TC Weiß-Blau Wittighausen mit einem Stand auf der 950-Jahr-Feier der Gemeinde Wittighausen. Die nächste Investition stand auch schon wieder an, das Dach des Tennisheims musste dringend erneuert werden. Durch gute Zusammenarbeit im Gesamtvorstand und mit den Mitgliedern war die Renovierung ohne Darlehensaufnahme möglich.

Das Herren-60 Team nimmt seit Jahren an der Medenrunde des BTV teil. Alfred Fuchs bedankte sich bei allen Helferinnen, Helfern, Freunden und Gönnern für die Unterstützung des Tennisclubs Wittighausen.

Franz Kraupe von der Raiffeisenbank betonte in seiner Ansprache die Verbundenheit der Raiffeisenbank mit den Vereinen im Geschäftsgebiet und überreichte dem Vorsitzenden des TC eine Spende.

Bürgermeister Marcus Wessels überreichte dem Vorsitzenden ebenfalls eine Spende zum Jubiläum.

Dann fanden Ehrungen statt. Alfred Fuchs und Helmut Deckert konnten 49 Mitglieder für zehn, 15 20, 25, 30, 35 und 40 Jahre Mitgliedschaft im TC ehren.

Sportkreisvorsitzender Matthias Götzelmann ehrte neun Mitglieder des TC für ihre langjährige aktive Arbeit in verschiedenen Positionen im Vorstand: Josef Wolpert für 48 Jahre, Manfred Deißler (46), Alfred Fuchs (36), Hilmar Veth (32), Peter Grimmer (24), Josef Borst (22) Ludwig Konrad (22), Eugen Hönninger (20), Helmut Deckert (20).

Umrahmt wurde die Veranstaltung musikalisch vom Vollblutmusiker Erwin Scheuermann aus Kleinrinderfeld, der die Gäste in Stimmung brachte. An diesem Abend wurde nicht der Tennisschläger, sondern das Tanzbein geschwungen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019