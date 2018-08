Grünes Licht für Neubau eines Kfz-Abstellplatzes

Anzeige

Aus Sicht der Verwaltung ergebe eine Eingrünung von der Seite keinen Sinn, da im Flächennutzungsplan bereits die gegenüberliegenden Flächen als Gewerbeflächen ausgewiesen seien und der Grünstreifen inmitten eines Gewerbegebietes läge.

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums, das als Straßenbaulastträger und somit Nachbar der L 511 bei der Planung beteiligt wurde, bestehen jedoch Bedenken, dass mit der Ausstellungsfläche potenzielle Käufer zum Halten am Fahrbahnrand der L 511 verleitet würden, was wiederum eine Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellen könnte.

Die Gemeindeverwaltung habe versucht mit einer entsprechenden Stellungnahme die Bedenken auszuräumen, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels. Mittlerweile habe das Regierungspräsidium eine ablehnende Stellungnahme mit der genannten Begründung eingereicht. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag sowie der Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplanes zu und erteilte das gemeindliche Einvernehmen für das Vorhaben.

Mehrheitlich bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme gestattete der Rat einen Antrag der Firma Klotz AIS in Vilchband zur Nutzungsänderung in Teilbereichen der Innenräume des Betriebsgebäudes und zum Anbau einer Außentreppe in Stahlkonstruktion.

Einstimmig bewilligte der Gemeinderat den Antrag der Raiffeisen Lagerhaus GmbH zum Abbruch und Wiederaufbau einer Düngermittellagerhalle auf Gemarkung Oberwittighausen. Zudem nahm der Gemeinderat Bauanträge zur Errichtung eines Bürogebäudes für IT Dienstleistungen ebenfalls im Gewerbegebiet „Katzenstein“ in Oberwittighausen sowie die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen zur Kenntnis. pdw

