Grünes Licht wird mit einigen Bauchschmerzen erteilt

Wittighausen.Mehrheitlich hat der Gemeinderat dem Bauantrag zur Herstellung einer Erkundungsgrube für ein Steinbruchvorhaben auf Gemarkung Poppenhausen zugestimmt. Den Planungen nach beabsichtigt die Firmengruppe Haaf aus in Gaubüttelbrunn die Eröffnung eines Muschelkalk-Steinbruchs im Gewann „Zollstock“. Der geplante Steinbruch diene laut Bauantrag einer weiteren Rohstoffsicherung und dem Erhalt firmeneigener Arbeitsplätze. Die Neuanlage würde eine Gesamtfläche von etwa 9,85 Hektar umfassen, die in fünf Hauptabschnitten abgebaut werden solle.

Wie aus zahlreichen Schreiben und Äußerungen aus der Bürgerschaft gegenüber der Gemeinde offenkundig wurde, werde das Vorhaben vor allem von vielen Bewohnern in Poppenhausen kritisch gesehen. Besonders die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die abzusehenden Lärmbelastungen durch den Abbau und die Zunahme des Lkw-Verkehrs sowie Schmutzbelastungen wurden als Negativkritikpunkte angeführt. Darüber hinaus würde der Lkw-Verkehr wiederum durch Oberwittighausen führen, was die ohnehin schon hohe Belastung dieses Ortsteiles weiter verschärfe.

Im Februar hatte der Rat trotz Bedenken und nur mit „Bauchschmerzen“ dennoch bereits mehrheitlich bei zwei Gegenvetos einem Antrag auf Baugenehmigung zur Neuanlage des geplanten Steinbruchs zugestimmt. Die Gremiumsmitglieder waren größtenteils der Ansicht, dass keine triftig haltbaren Gründe vorliegen würden, um das gemeindliche Einvernehmen zu verwehren.

Daraufhin hatten Bürger in Poppenhausen eine Unterschriftenaktion als Protest durchgeführt. Die von über 100 Teilnehmern unterzeichnete Listen wurden Ende Juni an Bürgermeister Wessels zur Weiterleitung an das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde übergeben.

Die Firma Haaf plane nun vor dem Abbau zunächst einige Probeschürfungen durchführen, um die Qualität und Mächtigkeit der erhofften Muschelkalkvorkommen zu erkunden – so die Begründung für den jüngsten Bauantrag zur Herstellung einer Erkundungsgrube.

Die Gemeinde sei einerseits zwar nicht Genehmigungsbehörde, andererseits jedoch gefragt, nach Abwägung von Argumenten ihr Einvernehmen zu geben, erklärte Wessels erneut. Paragraf 35 des Baugesetzbuches (BauGB) beinhalte die Grundlage oder sogar den Auftrag, dass im Außenbereich Vorhaben nur zulässig seien, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstünden. Zuwiderlaufen könne allerdings unter anderem, wenn ein Vorhaben zum Beispiel die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert oder das Landschaftsbild beeinträchtigen würde.

Zu beachten sei, dass es sich bei dem gemeindlichen Einvernehmen nicht um einen Verwaltungsakt handele, da ihm die hierfür notwendige Außenwirkung fehle. Demzufolge seien Erkundungen eine Entscheidung der Gemeinde über das gemeindliche Einvernehmen nicht mit einer Anfechtungsklage angreifbar. Ebenso wenig könne es mit einer Leistungsklage erzwungen werden.

In der Praxis komme es gelegentlich vor, dass eine Gemeinde das gemeindliche Einvernehmen versage, ohne dass diese Entscheidung rechtmäßig wäre. Sei dies der Fall, so könne gemäß BauGB die Kommunalaufsichtsbehörde das gemeindliche Einvernehmen ersetzen.

Er habe nach wie vor die Auffassung, dass das Vorhaben von Nachteil für die Gemeinde sei und durchaus rechtliche Argumente vorlägen, die eine Versagung des gemeindlichen Einvernehmens rechtfertigen würden, da öffentliche Belange gemäß BauGB entgegenstünden und zudem ein Widerspruch zu den Festsetzungen des aktuell geltenden Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen gegeben sei.

Nachdem im Februar dem Bauantrag trotz aller Bedenken zugestimmt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt worden sei, könne man dem jetzigen Bauantrag zur Herstellung einer Erkundungsgrube kaum die Zustimmung und das Gemeindeeinvernehmen entsagen, entgegneten einige Ratsmitglieder wie etwa Gerhard Skazel und Herbert Reinhard.

Dementsprechend billigte der Rat mit sieben Ja- sowie jeweils zwei Nein-Stimmen und Enthaltungen mehrheitlich auch diesen Bauantrag und erteilte das gemeindliche Einvernehmen dafür. pdw

