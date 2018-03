Hochwasserregister nebst Satzung beschlossen

Anzeige

Ebenfalls einstimmig erfolgte die Genehmigung des Rats zur Bildung von Haushaltsresten aus der Jahresrechnung 2017 sowie zur Übertragung von nicht verbrauchten Mitteln in das laufende Jahr in Höhe von insgesamt 303.000 Euro bei den Einnahmen und 185.500 Euro bei den Ausgaben. Bei den zurückgestellten und übertragenen Einnahmen schlagen insbesondere Fördermittel in Höhe von 232 000 Euro für die Verlagerung des gemeindlichen Bauhofes sowie 44 000 Euro für das Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen zu Buche. Hauptposten bei den ebenfalls zurückgestellten und übertragenen Ausgaben sind 80 000 Euro für den Abbruch des alten Bauhofes und 50 000 Euro für die Wohnumfeldgestaltung im Ortskern jeweils in Unterwittighausen sowie 43 000 Euro für die Verlagerung des Bauhofs. pdw

Donnerstag, 22.02.2018