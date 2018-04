Hohes Qualitätsniveau an den Tag gelegt

Anzeige

An dem Konzertabend hatten individuell die drei Nachwuchsorchester unter Moderation des BJW-Vorsitzenden Martin Michel die Gelegenheit, sich nach dem Jahreskonzert der Wittighäuser Musikanten vor rund einem Monat erneut einem zahlreichen Publikum zu präsentieren, darunter Valentin Kimmelmann, Vertreter des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, und Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels.

Seit wenigen Monaten aktiv

Das Mini-Orchester unter Leitung von Franz Pfeuffer musiziert erst seit wenigen Monaten in dieser Formation, so dass dessen Mitglieder besonders stolz auf die Leistung ihrer beiden Auftritte sein durften.

Titel waren im Übrigen unter anderem „Old Mac Donald“, das ursprünglich französische Volkslied „Bruder Jakob“ und ein „Queen“-Spezial zum Beispiel mit „We Will Rock You“.

Auch das ebenfalls von Pfeuffer dirigierte Juniororchester und das Jugendblasorchester unter Leitung seines Dirigenten Matthias Engel waren teilweise neu besetzt worden, so dass es die jeweils erst zweiten Auftritte in diesen Konstellationen waren, die beiden Ensembles gleichwohl souverän gelang. Das Juniororchester bot unter anderem „Happy“ von Pharrell Williams und den Deep-Purple-Welthit „Smoke on the Water“, das Jugendblasorchester wartete beispielsweise mit „Funkytown“ und „See You Later Alligator“ auf.

Stimmungsvoller Auftakt

Als imposant stimmungsvollen Auftakt des zweiten Konzertteils präsentierte die Musikapelle Vilchband den Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Roost, gefolgt von Ronald Binges populärer „Elisabeth Serenade“ und Georg Friedrich Händels „Every Valley“. Den Großteil des Hauptprogramms, das von Maylin Brenner und Christina Neuper moderiert wurde, widmete sich das Orchester populären und herausragenden Filmmusiken.

Fulminanter Höhepunkt war ein Medley mit fünf Melodien aus „Der Herr der Ringe“ und zwar aus dem ersten Film „Die Gefährten“. Zudem waren Werke aus dem Science-Fiction-Abenteuerfilm „Jurassic Park“ und von Enrico Morricone unter dem Titel „Moments for Morricone“ zu hören. Als Abrundung gab es unter anderem „Allgäuland“ von Kurt Gäble, Elton Johns „Can You Feel the Love Tonight“ aus dem Disney-Zeichentrickfilm und Musical „The Lion King“ („König der Löwen“) sowie zum Abschluss das abwechslungsreiche Medley „Concerto d’Amore“ von Jakob de Haan, bevor als Zugabe „Die Sonne geht auf“ folgte.

Unterhaltsam

Zum einen zeigte an diesem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Konzertabend die BJW, dass sie unter Pfeuffers und Engels Leitung weiterhin viele talentierte Nachwuchsmusiker in Wittighausen ausbildet, die in einigen Jahren die lokalen Erwachsenenorchester bereichern könnten. Zum zweiten bewies die Musikkapelle Vilchband aufs Neue sowohl ihr ausgezeichnetes Qualitätsniveau als auch die vielseitige Bandbreite ihres Repertoires.

„Alle vier Ensembles haben sich in den vergangenen drei Monaten sehr intensiv auf diesen Konzertabend vorbereitet“, hatte Heinz Weber, Vorsitzender der Musikkapelle Vilchband, in seiner Begrüßung der zahlreichen Zuhörer betont.

Dass sich das Engagement der musizierenden Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchaus gelohnt hat, zeigte besonders auch der abschließende stürmische Applaus des Publikums.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018