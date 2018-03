Insgesamt 4760 Euro erwirtschaftet

Anzeige

Zudem dankte Kordmann der Gemeinde Wittighausen und den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofs für deren umfangreiche Unterstützung und kooperierende Mithilfe. Einen speziellen Dank richtete er ebenso an die Anwohner, die während des Marktes und dessen Vorbereitung Einschränkungen hinnehmen mussten. „Ein Fest von Wittighäuser Bürger für Bürger“, titulierte er den Weihnachtsmarkt, der seit Jahren auch über die Gemeindegrenzen hinaus als bewährte Institution allseits zunehmenden Bekanntheitsgrad erlange und daher sehr viele Besucher aus der Region verzeichnen könne. „Es bereitet immer wieder Freude, dieses Fest auf die Beine zu stellen“, hob Kordmann hervor.

Vier Einrichtungen berücksichtigt

Nach wiedermalig gemeinsamer Beratung habe das Team beschlossen, den Erlös, wie im Vorjahr, aufgeteilt an vier Einrichtungen und Organisationen zu spenden.

Der Gemeinde Wittighausen werden 2000 Euro für Kommunalzwecke, die der Allgemeinheit dienen, zur Verfügung gestellt. Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Wessels, der stellvertretend den symbolischen Spendenscheck in Empfang nahm, werde mit den Geldern besonders eine Beleuchtung für den Fußweg vom Panoramaweg zum Bahnhof in Unterwittighausen angeschafft und installiert. Zugleich äußerte er seine Freude über diese Spende verbunden mit einem Dank an das Weihnachtsmarkt-Team. „Der Weihnachtsmarkt und die daraus resultierenden Spenden an gemeinnützige Zwecke sind eine vorbildliche ehrenamtliche Geschichte“, unterstrich Wessels.

Wie auch in den beiden Vorjahren, erhält die DRK-Gruppe Helfer-vor-Ort (HvO) Wittighausen heuer erneut 1000 Euro aus den Weihnachtsmarkterlösen. Maximilian Zorn berichtete stellvertretend bei der Scheckübergabe, dass die jetzige Spende speziell der Neuanschaffung von Übungsmaterialien zugutekomme, die nur in begrenzter Stückzahl beim Kreisverband nach langer Voranmeldung erhältlich seien wie etwa Gerätschaften zur Übung von Reanimationen. „Wir sind alle froh, dass es in unserer Gemeinde die Helfer vor Ort gibt, die bei so vielen Einsätzen zur Stelle sind“, meinte Kordmann zu dem Entschluss einer abermaligen Förderung der Wittighäuser HvO-Gruppe.

Für die Renovierung der Pfarrscheune in Unterwittighausen sind 500 Euro bestimmt. Außerhalb des Gemeindegebietes ergeht eine Spende von 1000 Euro an das Berufsbildungswerk „Don Bosco“ der Salesianer in Würzburg. Die Einrichtung unterstützt junge Menschen mit individuellem Förderbedarf und verhaltensauffällige Jugendliche, die nur schwerlich einen Ausbildungsplatz und Arbeit erhalten, insbesondere auch bei der Berufsvorbereitung. Wie Kordmann berichtete, habe die Leitung als Dank für die Spende einen Aufruf an das Wittighäuser Weihnachtsmarkt-Team zur Besichtigung der Einrichtung ausgesprochen worden. Bei einem noch zu vereinbarenden Termin werde dann einhergehend die Überreichung des symbolischen Spendenschecks erfolgen.

