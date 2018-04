Jahreskonzert der Musikkapelle Vilchband

Anzeige

Wittighausen.Unter dem Motto „Der Herr der Ringe – Blasmusik“ veranstaltet die Musikkapelle Vilchband am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr ihr Jahreskonzert in der Grundschule in Wittighausen. Den Großteil des Programms widmet die Kapelle herausragender Filmmusik. Das Motto sagt eigentlich schon alles: Das Hauptwerk wird „Der Herr der Ringe“ aus dem ersten Film „Die Gefährten“ sein. Aber auch die schönsten Melodien aus Western werden zu hören ebenso wie Musik aus dem Film „Jurassic Park“. Als Abrundung gibt es das abwechslungsreiche Medley „Concerto d’Amore“ von Jakob de Haan sowie den imposanten Konzertmarsch „Arsenal“. Als Vorgruppe wird sich wieder die Bläserjugend Wittighausen mit drei Orchestern präsentieren. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Bild: Musikkapelle Vilchband