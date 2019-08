Jeder kann etwas für die Sommerboten tun

Die Nabu-Ortgsruppe Wittighausen hat den Pferdehof Konrad sowie vier weitere Privathaushalte mit der Plakette „schwalbenfreundliche Hausbesitzer“ ausgezeichnet.

Wittighausen. Noch kennt man sie vor allem als Flugkünstler und Sommerboten: Schwalben. Doch in Deutschland gibt es sie immer seltener. Mit der Aktion „Schwalben-freundliches Haus“ will der Nabudiesem Trend entgegenwirken und zeichnet ab sofort bundesweit Menschen aus, die an ihren Häusern die gefiederten Glücksbringer willkommen heißen.

Jetzt im Herbst sammeln sich die Mehl- und Rauchschwalben zum Abflug in die afrikanischen Überwinterungsgebiete. Im April und Mai nächsten Jahres kehren sie wieder zurück, um in den Dörfern und Städten der Region zu brüten. Mit ihrem fröhlichen Gesang kündigen sie dann den baldigen Sommer an. „Wo Schwalben am Haus wohnen, geht das Glück nicht verloren“, heißt es in einem alten deutschen Sprichwort.

Doch so zahlreich wie früher sind die Schwalben nicht mehr. „Ihre Zahl geht seit vielen Jahren zurück, auch hier in Unterwittighausen. Eine der Hauptursachen ist der Verlust an Plätzen, an denen sie brüten können. Außerdem werden auch ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp“, sagt Jürgen Hönninger.

In den Dörfern und Städten verschwinden außerdem zusehends Nester durch unbedachte Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Häufig werden die Nester auch illegal beseitigt – und das, obwohl Schwalben streng geschützt sind und das Zerstören ihrer Brutstätten unter Strafe steht.

Akzeptanz erhöhen

Gleichzeitig wird die Landwirtschaft immer stärker intensiviert. Höfe und Betriebe unterliegen heute strengeren Hygieneanforderungen als früher. Moderne Viehställe und Scheunen sind deshalb oft verschlossen und bieten Schwalben keine Einflugmöglichkeiten mehr. Feldwege, Einfahrten und Dorfplätze werden immer öfter zubetoniert, so dass die gefiederten Glücksbringer weniger Pfützen und den daraus benötigten Lehm für ihren Nestbau finden. Zudem gibt es durch Monokulturen auf den Feldern, den Rückgang der Weidewirtschaft und den Einsatz von Pestiziden immer weniger fliegende Insekten.

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ möchte die Nabu-Ortsgruppe Wittighausen dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen zu erhöhen sowie bestehende Brutplätze zu erhalten und neue zu schaffen. „Jeder kann mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen: mit Nestgrundlagen wie Rauputzstreifen oder Brettchen, Kunstnestern und einer Lehmpfütze im Garten“, erklärt Jürgen Hönninger.

Deshalb sei es der Nabu-Ortsgruppe Wittighausen eine besondere Freude den Pferdehof Konrad mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ auszuzeichnen. Der Pferdehof ist mit über zehn bewohnten Nestern der bedeutendste Standort von Rauschschwalben in Unterwittighausen. Während Mehlschwalben an den Häusern brüten, kommen Rauschwalben fast ausschließlich in Ställen vor. Auf dem Hof Konrad wird von Generation zu Generation die Freude und Liebe zu den Schwalben weitergegeben. Der Bruterfolg in diesem Jahr sei sehr gut gewesen, die Nester waren mit je fünf bis sechs Jungen belegt und das auch bei der zweiten Brut. „Als vor Wochen vier Junge aus dem Nest gefallen waren, habe ich sie wieder in das Nest gesetzt und alles war wieder gut“, sagt die Pferdehofbesitzerin Sandra Karl.

Insgesamt werden mit den Jung- und Alttieren in den nächsten Wochen weit über 100 Rauchschwalben den Hof Richtung Afrika verlassen. Die Flugmanöver und der Gesang der Schwalben in den Ställen werden fehlen im Winterhalbjahr. „Über die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ freuen wir uns sehr und die Plakette werde ich gleich morgen für alle sichtbar am Pferdestall anbringen“, sagte ihr Ehemann.

Außerdem konnten vier weitere Familien ausgezeichnet werden, die sich alle über einen guten Bestand an Mehlschwalben an ihren Häusern erfreuen. Die Plakette „Schwalben-freundliches Haus“ erhielten Familie Günther Auernhammer, Stefan Hoos, Leo Englert (alle Unterwittighausen) und Familie Heinz Weber (Vilchband).

Über weitere Auszeichnung würde sich die Nabu-Ortsgruppe freuen. Nähere Informationen gibt es bei Jürgen Hönninger, Telefon 09347/929088.

