Kirchturmuhr wird instandgesetzt

Die Kirchturmuhr in Unterwittighausen ist „aus dem Takt“. Nun wurde die Instandsetzung der Schlagwerkeinrichtung beschlossen.

Wittighausen. In seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat Wittighausen einstimmig eine überplanmäßige Ausgabe für die Reparatur der Schlagwerkeinrichtung der Kirchturmuhr in Unterwittighausen bewilligt.

Im Gemeinderat in Wittighausen notiert Bürgermeister Marcus Wessels gab bei der Sitzung des Wittighäuser Gemeinderats am Dienstag im Rathaus bekannt, dass die Verlegung der Wasserleitung vom Baugebiet „Am Bären“ zum „Pilgerspfad“ mit Herrichtung des Panoramaweges im betreffenden Bereich auf Gemarkung Unterwittighausen vergeben worden sei. Den Zuschlag erhielt die Firma Boller Bau aus Distelhausen zum Angebotspreis von 107 000 Euro brutto. Zudem teilte der Bürgermeister mit, dass der Landkreis Main-Tauber als zuständige Aufsichtsbehörde sowohl die neue Friedhofssatzung und Gebührenordnung als auch die neue Hundesteuersatzung der Gemeinde Wittighausen genehmigt habe. Gemeinderat Herbert Reinhard, zugleich Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wittighausen, kritisierte planerische Mängel bei einer Löschwasserzisterne und einem Hydranten im Neubaugebiet „Am Bären“. Wessels sagte zu, dass diese Unzulänglichkeiten gemeinsam mit dem Bauhof beseitigt würden. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für Dienstag, 12. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses geplant. pdw

Die politische Gemeinde Wittighausen sei für den Unterhalt der Kirchturmuhren sowohl in Poppenhausen als auch in Unterwittighausen zuständig, teilte Bürgermeister Marcus Wessels eingangs mit. Für den Wartungsvertrag seien jährlich 600 Euro im Haushalt veranschlagt und in diesem Jahr bereits 500 Euro aufgewendet worden.