Kirchturmuhr wird nicht repariert

Die Reparatur der Kirchturmuhr in Poppenhausen wird ausgesetzt. Das beschloss der Wittighäuser Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Wittighausen. Einstimmig hat sich der Gemeinderat Wittighausen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung dafür ausgesprochen, eine Reparatur der defekten Kirchturmuhr in Poppenhausen im noch laufenden Jahr auszusetzen.

Die politische Gemeinde ist Eigentümer der Kirchturmuhren in Unterwittighausen und Poppenhausen. Bei der Poppenhäuser Uhr sei der Motor für den Stundenschlag defekt, so dass sie derzeit nur eingeschränkt funktioniere, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels. Eine Reparatur würde laut Kalkulationen etwa 1000 Euro kosten. Dies überschreite nach seinen Angaben allerdings das Budget des betreffenden kommunalen Haushaltspostens, so dass eine Reparatur gegebenenfalls eine überplanmäßige Ausgabe für den Gemeindehaushalt des laufenden Jahres darstelle. Zudem verzeichne dieser Haushaltstitel bereits jetzt eine Überschreitung in Höhe von 300 Euro.

Da die Gemeinde Wittighausen zwar Eigentümer der beiden Uhren, jedoch nicht der Kirchengebäude ist, schlug Wessels vor, dass die Kommune zwar möglicherweise die Wartungen noch für ein weiteres Jahr und damit auch die Instandsetzung der Uhr in Poppenhausen bezahle, jedoch anschließend das Eigentum der beiden Turmuhren an die katholische Seelsorgeeinheit übertrage, damit zukünftig alles in einer Hand liege.

Der Gemeinderat stimmte einhellig dafür, die Reparatur im Haushaltsjahr 2018 nicht durchführen zu lassen, ebenso auch mit der Seelsorgeeinheit über die Übertragung des Eigentums der beiden Uhren an die Kirche zu verhandeln.

Ebenfalls geschlossen bewilligte der Rat den Abschluss eines erneuten Betriebsführungsvertrages „Basic“ mit der EnBW für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Nachdem der bisherige Vertrag mit der EnBW zum Jahresende ausläuft, wurde seitens des Unternehmens ein neuer Vertrag „Comfort+“ angeboten. Dabei würden Kosten von 21,21 Euro pro Lichtpunkt abzüglich drei Euro je Straßenlampe mit LED-Leuchte anfallen.

Da die Gemeinde in allen Ortsteilen ihre Straßenbeleuchtung bereits vollständig auf LED-Technik umgestellt hat, entstünde bei diesem Vertrag für die insgesamt 290 Lichtpunkte ein jährlicher Komplettbetrag in Höhe von knapp über 5280 Euro gegenüber bislang Gesamtkosten von knapp 3740 Euro pro Jahr beim Vertrag „Basic“ für bislang 281 Lichtpunkte zu je 13,30 Euro.

Auf Nachfrage der Gemeindeverwaltung wurde von der EnBW auch ein „Basic“-Vertrag zum Preis von 13,41 Euro pro Lichtpunkt angeboten. Zwar würden sich bei einem Vertrag „Comfort+“ die Leistungen erhöhen, allerdings entschied sich das Gremium aufgrund der Kostendifferenz für den Abschluss des Betriebsführungsvertrags „Basic“ ab 1. Januar 2019 mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022.

Beim Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen der Bürger“ schilderte ein Zuhörer die problematische Verkehrssituation in der Königstraße in Unterwittighausen durch den werktäglichen Lkw-Lieferverkehr zum Edeka-Markt Landwehr. Zum einen werde die Ausfahrt aus seinem Hof durch in parkende Lkw behindert, zum zweiten entstünden durch Gegenverkehr immer wieder gefährliche Situationen. Wessels und Gemeinderat Herbert Reinhard erläuterten, dass in dieser Angelegenheit die Gemeinde kaum Handlungsspielraum habe, sondern dies eine Frage der allgemeinen Straßenverkehrsordnung sei und somit die Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde obliege. Bürgermeister und der Gemeinderat sagten jedoch zu, in eine Verkehrsschau mit der Polizei, dem Landratsamt und den Beteiligten durchzuführen, um hier eine vernünftige Lösung zu finden.

