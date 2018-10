Klares Nein zu einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage

Wittighausen.Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend die Bauvoranfrage zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einer Freifläche bei Oberwittighausen abgelehnt.

Bebauungsplan wäre notwendig

Dementsprechende Bestrebungen der Thüga Erneuerbare Energien aus Hamburg sahen im Gewann „Froschgrube“ auf Gemarkung Oberwittighausen eine Freiflächenphotovoltaikanlage von über sieben Hektar Größe vor. Für eine Realisierung müsste die Gemeinde Wittighausen einen entsprechenden Bebauungsplan – vergleichbar mit dem Vorhaben auf dem ehemaligen Steinbruch Haaf in Oberwittighausen – auf den Weg bringen. Mit der Bauvoranfrage verfolge der potenzielle Investor und Bauherr nach Angaben von Bürgermeister Marcus Wessels das Ziel, die grundsätzliche Machbarkeit eines solchen Projektes prüfen zu lassen. Im Rahmen einer Nachbarschaftsanhörung seien seitens der Gemeinde auch die betroffenen Grundstückseigentümer angeschrieben worden. Dabei habe sich abgezeichnet, dass die Mehrheit der Eigentümer und Nachbarn einer Freiflächen-PV-Anlage ablehnend gegenüberstehe.

Überschwemmungsgebiet

Darüber hinaus liegen große Teile der Anlage im Überschwemmungsbereich „HQ 100“, so dass aus dieser Sicht ebenfalls Probleme auf den Bauherrn zukommen könnten. Einerseits komme die Fläche für eine PV-Anlage womöglich zwar grundsätzlich in Frage, weil sie parallel zur Bahnstrecke verläuft sowie damit den Ansprüchen auf EEG-Vergütung für Freilandanlagen auf Flächen längs von Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 110 Metern Genüge leisten würde.

Gute Ackerböden

Andererseits werde jedoch außer Acht gelassen, dass es sich bei dem Areal um gute Ackerböden handle, die auch entsprechend genutzt werden sollten. Aus diesem Grund sowie aufgrund der Tatsachen, dass sich die betroffenen Bürger sehr skeptisch äußerten und die Hochwasserproblematik nicht geklärt sei, lehnte der Gemeinderat einhellig ab, der Bauvoranfrage das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Einstimmig bewilligt hat das Ratsgremium hingegen einen Vorratsbeschluss zur Vergabe der Eigenmaßnahmen des Zweckverbands Wasserversorgung Grünbachgruppe für die Fernwirktechnik beim Hochbehälter und beim Pumpwerk Diese Arbeiten stellen eine Verbundmaßnahme mit dem Zweckverband Wasserversorgung „Mittlere Tauber“ dar.

Fernwirktechnik

In der Gemeinderatssitzung als auch in der Sitzung des Wasserversorgungszweckverbands Grünbachgruppe jeweils Juli wurden bereits Aufträge für die Einrichtung der Fernwirktechnik an die Firma Siemens als günstigsten Bieter vergeben. Ergänzend hierzu musste nun noch eine Anpassung der vorhandenen Automatisierung für den Bereich der Grünbachgruppe vergeben werden. Aus Gründen der Kompatibilität sollte dieser Auftrag an dasselbe Unternehmen vergeben werden. Hierzu lag von der Firma Siemens ein Angebot über rund 60 500 Euro vor.

Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat der Vergabe der ergänzenden Bauleistungen für die Fernwirktechnik und zur Anpassung der vorhandenen Automatisierung zum vorgelegten Angebotspreis an dieses Unternehmen zu. Mit dem Beschluss einhergehend beauftragte das Ratsgremium die beiden Gemeindevertreter im Zweckverband Wasserversorgung Grünbachgruppe, bei dessen Sitzung am vergangenen Mittwochabend in Grünsfeld entsprechend zuzustimmen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018