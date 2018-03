Kleine Künstler ließen ihrer Fantasie freien Lauf

Anzeige

„Erfindungen verändern unser Leben“ lautete das Motto des 48. Internationalen Kinder- und Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken.

Wittighausen. An dem sich wieder die Kinder am Standort Wittighausen der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen beteiligten. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Grundschulaula wurden 13 Preisträger, deren Werke von einer Fachjury bewertet und ausgewählt worden waren, geehrt.

Unter dem Motto des Wettbewerbs „jugend creativ“ seien die Kinder aufgerufen gewesen, sich künstlerisch mit Erfindungen und deren Auswirkungen auf das Leben auseinanderzusetzen, sagte Grundschulleiter Uwe Schultheiß anlässlich der Prämierungsfeier im Beisein aller kleinen Künstler und deren Lehrkräfte sowie Evelin Emmerich, Beraterin der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen. Jeden Tag würden hunderte Erfindungen kreiert werden. Manche schafften es nicht über eine Skizze hinaus und gerieten wieder in Vergessenheit. Andere wiederum veränderten die Welt. Alle haben sie jedoch eines gemeinsam: Am Anfang steht immer eine Idee und die Willenskraft, etwas zu schaffen und zu erschaffen.