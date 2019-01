Kommune wird digital fit gemacht

Mit der Präsentation des FTTB-/FTTH-Masterplans befasste sich der Wittighäuser Gemeinderats in der ersten Sitzung des neuen Jahres.

Wittighausen. Nur wenige Tagesordnungspunkte standen auf dem Programm der ersten öffentlichen Sitzung 2019. Hauptthema war die Präsentation des FTTB-/FTTH-Masterplans zur Breitbranderschließung der Kommune.

Bei dem Masterplan handelt es sich um ein Konzept für ein rein auf Glasfasern basiertes Telekommunikations-Netz zur Sicherung der künftigen Breitbandversorgung bis hin zu den Hausanschlüssen („Fiber To The Building/Home“ – FTTB/FTTH). Der Masterplan gibt der Gemeinde eine Richtschnur, wie die vollständige Erschließung aller Haushalte mit Glasfaserkabeln funktionieren könne.

Vom Ministerium gefördert

Der Masterplan wurde zu 100 Prozent vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Bei den Bandbreitenprognosen, die von einer Verdoppelung der Bandbreiten alle zwei Jahre ausgehen, ist es erforderlich, mittelfristig die für DSL genutzten Telefonleitungen durch Glasfaser zu ersetzen.

Rahmenbedingung der Planung sei, dass für Netzbetreiber der Glasfaserausbau im ländlichen Raum nicht rentabel sei, so dass ein flächiger eigenwirtschaftlicher FTTB-Ausbau durch Breitbandversorger nicht erwartet werden könne, die Gemeinde allerdings trotzdem eine gute Voraussetzung für die künftige Breitbandversorgung schaffen wolle, erklärte Jürgen Katzer von der Firma Innovative Kommunikations-Technologien (IKT) – Regionalbüro Heilbronn, der in einem Sachvortrag das Konzept vorstellte. Dieses sei in seiner Struktur mit der Gemeinde abgestimmt und stelle den Aufbau einer eigenen Leerrohrinfrastruktur für ein FTTH-Netz dar. Dabei ist die Nutzung von Synergien durch Mitverlegung mit anderen Baumaßnahmen ein wesentlicher Bestandteil.

Grundlage ist das seit November 2016 in Kraft getretene und derzeit in Überarbeitung befindliche DigiNetz-Gesetz des Bundes.

Die Kommune müsse bei Baumaßnahmen, die länger als acht Wochen dauern, die Versorger anschreiben, ob sie Leerrohre mitverlegen. Wenn ja, brauche die Gemeinde selbst keine Leerrohre mitverlegen, falls nicht, Gemeinde bedarfsgerecht Leerrohre mitverlegen. Dies erfordere wiederum einen FTTB-/FTTH-Masterplan, der für jede Straße und jedes Gebäude aufzeige, welche und wie viele Microductverbände zu verlegen seien. Generell sei zu beachten, dass ein homogenes Glasfasernetz nur entstehe, wenn die Kommune konsequent bei allen Baumaßnahmen die richtigen Leerrohre und Microductverbände mitverlege. Bis dato gebe es noch keine Zuschüsse oder Fördermittel für die Mitverlegung von Leerrohren.

Anforderungen der Telekommunikation an das passive Netz seien unter anderem eine universell nutzbare und von der aktiven Technik unabhängige Kabelinfrastruktur mit einer Nutzungsdauer von mehr als 40 Jahre sowie Open-Access-Modelle für andere Netzbetreiber und intelligente Netze für Smart Grid, Smart Metering und Videoanwendung.

Nach Vorgaben der Bundesförderung für Beratungsleistungen bestehe ein Bedarf von vier Fasern je Wohn- oder Betriebseinheit und von zwei Fasern je Gebäude. Ein Glasfaser-Verzweiger versorge bis zu 96 Gebäudeanschlüsse, ein Netzknoten biete Raum für sechs mal 2000 Glasfaserabschlüsse. Die Leerrohr- und Kabeleinblaslängen sollten bei einem Hausanschluss maximal 400 Meter, auf der Zuführungsebene rund 700 bis 1000 Meter sowie auf der Backbone-Ebene mehr als 1000 Meter betragen.

816 Hausanschlüsse

Im Rahmen der Planungsvorbereitung wurden in der Gemeinde Wittighausen insgesamt 816 Hausanschlüsse (Gebäude einschließlich bestehende und potenzielle Baugrundstücke) als Planungsgrundlage ermittelt und verwendet. Ziel sei die flächige Erschließung nahezu aller Haushalte mit mindestens 30 Kbit bis zu 100 Kbit/Sekunde, zumal Glasfasernetze eine fast verlustfreie Datenübertragung bieten. Für eine FTTB-Erschließung im gesamten Gemeindegebiet würden nach derzeitigen Schätzungen Kosten in Höhe von rund 7,15 Millionen Euro anfallen, davon etwa 60 Prozent für Tiefbaumaßnahmen. Bei Synergieeffekten von Baumaßnahmen könnten die Tiefbaukosten auf bis rund zehn Prozent reduziert werden.

„Das erarbeitete FTTB-Konzept steht der Gemeinde Wittighausen als Planungsgrundlage für eine mittel- bis langfristige Umsetzung zur Verfügung“, hob Katzer zum Abschluss der Konzeptpräsentation hervor.

Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Wessels können die Wohnhäuser im Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen direkt an das dort bereits bestehende Glasfasernetz angeschlossen werden. Zudem seien sowohl das Rathaus als auch die Grundschule in Unterwittighausen unmittelbar mit dem Glasfasernetz verbunden.

