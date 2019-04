Künftig gibt es nur noch drei Feuerwehrabteilungen

Wittighausen.Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner Sitzung Änderungen der Satzung für die örtliche Freiwillige Feuerwehr (FFW) beschlossen. Diese beinhaltet insbesondere die Zusammenlegung der FFW-Abteilungswehren Oberwittighausen und Poppenhausen zu einer gemeinsamen Abteilung, so dass das Ratsgremium mit seiner Bewilligung der Satzungsänderungen einhergehend auch dieser Fusionierung zustimmte. Damit wird die FFW Wittighausen von insgesamt vier auf drei Abteilungswehren reduziert, nämlich die Abteilungen Unterwittighausen, Vilchband und Oberwittighausen/Poppenausen.

Den dadurch offiziell besiegelten Zusammenschluss der zwei Abteilungswehren Poppenhausen und Oberwittighausen bezeichnete Bürgermeister Marcus Wessels als einen Schritt, der unumgänglich und notwendig gewesen sowie von ihm befürwortet worden sei. Zudem habe sich auch in diesen beiden Abteilungen die weitaus überwiegende Mehrheit mit dieser Fusion einverstanden gezeigt und als richtigen Weg für die Zukunft angesehen.

Da es sich in Poppenhausen schon seit einigen Jahren abgezeichnet hatte, dass eine Aufrechterhaltung der Abteilung aus personeller Sicht schwierig werde, war in den letzten Jahren eine sukzessive Annäherung an die Abteilung Oberwittighausen erfolgt.

Auch der im Februar 2018 vorgestellte und zwei Monate später vom Gemeinderat bewilligte Bedarfsplan beinhaltet als eine der zu erledigenden Aufgaben und Maßnahmen die Zusammenlegung beider Abteilungen nebst Technik und persönlichen Ausrüstungen.

Zu den weiteren Satzungsänderungen zählt, dass zukünftig junge Menschen bereits mit 17 Jahren von der Jugendwehr in die aktive Erwachsenenwehr eintreten können, auch wenn sie erst ab 18-jährigem Alter an Einsätzen teilnehmen dürfen.

Damit wolle man einen Attraktivitätsanreiz für Nachwuchskräfte erreichen, erklärte Wessels. Zudem wurde die Satzung an die aktualisierten Vorgaben der Mustersatzung des baden-württembergischen Gemeindetages angepasst.

Ebenfalls einstimmig bewilligt hat das Gremium einige Änderungen des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen. Die Änderungen in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes resultieren vorwiegend aus den Ergebnissen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Sommer 2018.

Mit der Fortschreibung des Planwerks wurde bereits im Jahr 2008 begonnen. Zwischendurch musste aufgrund von neuen Entwicklungen und Vorschriften oftmals nachgearbeitet und korrigiert werden.

Deshalb spreche das Regierungspräsidium davon, dass es sich vorliegend um eine Gesamtfortschreibung und nicht nur um eine bloße Änderung des Flächennutzungsplans handele.

Vielen dieser Änderungen seien allerdings auch lediglich Anpassungen an inzwischen eingetretene Gegebenheiten, für deren betroffene Gebiete zum Beispiel mittlerweile bereits rechtskräftige Bebauungspläne vorliegen. „Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres die Fortschreibung des Flächennutzungsplans verabschieden können, so dass sie dann endgültig rechtskräftig wird“, meinte Bürgermeister Wessels.

Bei lediglich vier Ja-, jedoch sechs Neinstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt hat der Gemeinderat hingegen die Bewilligung sowie das gemeindliche Einvernehmen für eine nachträgliche naturschutz- und baurechtliche Genehmigung zur Aufschüttung eines Grundstückes auf Gemarkung Oberwittighausen. Bei der Auffüllung handelt es sich vorwiegend um die Anlage eines Weges, der nach Angaben des Bauherrn und Eigentümers zur Bewirtschaftung des Waldes erforderlich sei.

Bemängelt wurde seitens zahlreicher Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister Wessels vor allem, dass die Maßnahme bereits erfolgt und erst im Nachhinein ein entsprechender Bauantrag bei der Gemeinde gestellt worden sei.

Selbst wenn das Gremium beim Genehmigungsverfahren von der Landkreisverwaltung überstimmt werden sollte, wolle man mit der Ablehnung ein Zeichen setzen, mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden zu sein, betonten die Gegner.

Aus dem Zuschauerraum wurde bemängelt, dass der Eigentümer des Grundstücks nicht nur diesen Weg unerlaubt errichtet, sondern bei dessen Bau etliche Bäume entfernt und auch Auffüllungen vorgenommen habe.

In diesem Zusammenhang seien wertvolle Biotope mit zum Beispiel Orchideen sowie Lebensräume für seltene und gesetzlich geschützte Tierarten wie zum Beispiel für die Haselmaus bedroht und gefährdet. Außerdem bestehe die Befürchtung, dass der bestehende Wald gerodet und mit jungen Baumsetzlingen bepflanzt werde, so dass dessen Schutzfunktion gegen Staub- und Lärmemissionen des benachbarten Steinbruchbetriebs für Jahrzehnte nicht mehr gegeben sei.

„Wir sind sensibilisiert und bleiben dran“, versicherte Wessels. „Der Beschluss des Gemeinderates spricht für sich“, hob er zudem hervor.

