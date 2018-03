Ludwig Konrad zum neuen Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Ein wirtschaftlich gutes Ergebnis mit einem Gewinn am Jahresende resümierte Michael Mark als Kassierer, Kassenprüfer Martin Lurz bestätigte eine einwandfreien Kassenführung. Ein besonderes Lob gab es auch für Finanzverwalterin Daniela Schubert, die ihren schriftlichen Bericht detailliert angefertigt hatte.

Martin Pruszydlo fasste in seinem Geschäftsbericht die hervorragende Zusammenarbeit des Vorstandsteams im letzten Jahr zusammen und würdigte alle Beteiligten. Besonders zu verkünden war noch eine Erweiterung des Schiedsrichterkreises beim SVW. Beim letzten Refereelehrgang hatten Daniel Dörner und Daniel Hönninger ihre Prüfung erfolgreich abgelegt und werden künftig für den SVW aktiv als Schiedsrichter tätig sein.

Workshop geplant

In einer Kurzpräsentation zeigte der Vorsitzende die aktuelle Mitgliederstruktur des Vereins auf und verwies auf die vielen Aufgaben des SVW in der Sportförderung. Es folgte ein Hinweis auf ein Workshop am Freitag, 20. April, um 18 Uhr im Sportheim. Dazu sind alle Mitglieder aufgerufen, um bei der künftigen Ausrichtung des Vereins mitzuwirken.

Auf Antrag von Armin Arbinger wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Harald Ebert wurde als Wahlleiter bestellt. Der bisherige Vorsitzende wurde in seinem Amt wieder gewählt und führte die weiteren Neuwahlen durch. Folgende Vorstandsposten wurden ohne Gegenstimmen bestätigt: Vorsitzender Martin Pruszydlo, zweiter Vorsitzender Sebastian Zipf, dritter Vorsitzender Bernhard Bauer, Technische Leitung Ludwig Konrad und Tobias Zipf, Marketingleitung: Dr. Ursula Dörner und Julia Konrad (neu), Sportliche Leitung Alfons Dertinger, Andreas Adler und Rüdiger Grimmer, Schriftführer Christian Mücke (neu) und Monika Borst, Kassierer Daniela Schubert und Michael Mark, Jugendleitung Michael Bauer und Christoph Herr, Kassenprüfer Martin Lurz und Sven Blaufelder.

Der erweiterte Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mitgliederverwaltung Ramona Beigel, Presse Doris Dürr (neu), Homepage Linus Häußler und Christian Arbinger, Sportheimleitung Bernhard Bauer, Platzwart Michael Bauer, Platzkassierer Andreas Adler, Gerd Konrad, Thomas Dürr, Platzordner Christian Seubert (neu), Peter Dürr (neu), Dieter Adler, Weindorfausschuss Ursula Dörner, Carmen Dörner, Markus Dörner, Moni Borst, Marco Knorr, Ingrid Knorr, Armin Arbinger, Sebastian Zipf, Julia Konrad, Ludwig Konrad, Celine Dörner, Daniel Dörner.

Langjährige Mitglieder wurden im Anschluss noch für ihre Treue zum SV ausgezeichnet: 15 Jahre: Stefan Beck, Jonas Ebert, Simon Ebert, Svenja Gröger, Gerd Konrad, Karin Konrad, Johannes Konrad, Paul Konrad, Annika Martin, Lukas Merkert, Marcel Moll, Michael Semesch, Lena Skazel, Sina-Marie Straub, Gerhard Wolz, Philipp Wülk.

Seit 25 Jahren sind Marcel Deißler, Doris Dürr, Peter Przybilla, Wolfgang Schenk, Daniel Seethaler, Tobias Skazel, Bernd Wohak, Tobias Zipf, Daniel Baunach, Daniel Häußler, Julia Plachke dabei, seit 40 Jahren Gerhard Bachert, Volker Borst, Udo Hönninger, Achim Hoos, Ralf Klinger, Michael Ohnhaus, Michael Prax, Peter Rudek, Dr. Reiner Saltin, Erich Wohak, Jöran Gerber, Marianne Henneberger, Peter Lurz, Stefan Merkert, Herbert Seubert.

Bereits 50 Jahre halten Georg Fuchs, Walter Schwarzfischer, Berthold Adler, Hans Endres, Norbert Hörner, Willi Mittnacht, Roland Wülk udn seit 60 Jahren Willi Binder, Gerhard Stemmler, Josef Beigel, Stefan Hoos, Alois Schwägerl dem SV die Treue.

Für sein außerordentliches Engagement wurde Ludwig Konrad schon 2017 vom BFV mit der Ehrenamtsurkunde des DFB ausgezeichnet. Nun wurde vom Vorstand einstimmig beschlossen, Ludwig Konrad aufgrund seiner vielzähligen Tätigkeiten und großem Einsatz als Ehrenmitglied zu ernennen. Unter großem Applaus wurde diese Anerkennung von den Mitgliedern befürwortet.

Abschließend bedankte sich Martin Pruszydlo noch bei Bernhard Henneberger, der nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand auf eigenem Wunsch ausscheidet.

Zahlreiche Veranstaltungen prägen auch das laufende Jahr, darunter ein Aktionstag der Firma Strabag am Sportgelände am Samstag, 14. April, das mittlerweile überregional bekannte Wittighäuser Weindorf am 11. und 12. August sowie das Wittighäuser Oktoberfest am letzten Sonntag im September. svw

