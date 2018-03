Millionenbetrag in Wohnbebauung investiert

Anzeige

Das seit 1994 größte Erschließungsvorhaben für Wohnbebauung ist das Gebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen mit 36 Bauplätzen mit Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro. Damit verbunden waren bauliche Synergieeffekte wie etwa eine Erneuerung der Hauptwasserleitung. Geändert oder neu aufgestellt wurden in den vergangenen vier Jahren zahlreiche weitere Bebauungspläne wie zum Beispiel „Effelter Weinberg“ und „Am Tiefenweg“ in Oberwittighausen zur Schaffung von Wohnbauflächen sowie für 1,4 Hektar Fläche zur bedarfsweisen Erweiterung des Gewerbegebietes „Linde-Quellwiesen“ in Unterwittighausen.

Parkplätze entstanden

Besonders prägend für den Ortskern in Unterwittighausen war der Abriss einer ehemaligen Hofstelle zur Vorbereitung für Umgestaltungsmaßnahmen. Hier entstanden weitere Parkplätze gegenüber dem Frischemarkt Landwehr sowie Raum für den Neubau eines barrierefreien Wohn-und Geschäftshauses.

Die Neugestaltung und Modernisierung der Brunnen- und Froschgasse zählten ebenfalls zu Projekten in diesem Ortskernbereich. Aus diesem verlagert wurde der kommunale Bauhof. Dessen Neubau und Verlegung in das Gewerbegebiet „Am Katzenstein“ zwischen Ober- und Unterwittighausen stellt mit einem kalkulierten Gesamtvolumen von rund 630 000 Euro eine der größten Projekte der jüngsten Jahre dar, wobei besonders eine Förderung aus dem Ausgleichstock von 310 000 Euro zur Hauptfinanzierung beiträgt.

Spannend war eine Bürgerbefragung in der Gemeinde zu einer Mehrzweck-/Turnhalle im Oktober 2014. Bei einer Beteiligung von 65,4 Prozent der Wahlberechtigten ab 16 Jahren votierten 74 Prozent gegen den Bau. Ein bereits seit Jahren währendes Projekt ist die Bildung des Wasserzweckverbandes „Mittlere Tauber“ nebst einhergehenden Baumaßnahmen mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von etwa 66 Millionen Euro. Der Anteil des Zweckverbands Wasserversorgung „Grünbachgruppe“ mit Wittighausen, Großrinderfeld sowie Grünsfeld an dem neuen Zweckverband beträgt knapp über 28 Prozent.

Die Umstellung der Beleuchtung in der Grundschule und im Dorfgemeinschaftshaus Vilchband auf Sparlichter sowie der Umbau der kompletten Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-Technik waren spezielle Schritte zur Energie- und Kosteneinsparung. Dazu zählte auch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kläranlagengebäudes, die durch den vollständigen Eigenverbrauch des erzeugten Stroms eine Kostenreduzierung von etwa 3000 Euro pro Jahr mit sich bringt.

Weitere Projekte waren zum Beispiel der Kauf einer Fläche und die Verlagerung des Bolzplatzes in Vilchband, die Einrichtung von Rasenurnenplätze auf den Friedhöfen in allen vier Ortsteilen, die Freilegung des Felsenkellers in Unterwittighausen, die Neuanschaffung eines Feuerwehrwagens für Vilchband, die Sanierung des Kellers im Dorfgemeinschaftshaus in Poppenhausen sowie eine komplette Überarbeitung des Internetauftritts der Gemeinde.

Einsatz gewürdigt

„Ein großartiger Einsatz von vielen Ehrenamtlichen aus unserer Gemeinde“, bezeichnete Wessels das bürgerschaftliche Engagement für die bis zu 36 aus Kriegsgebieten geflüchteten Menschen, die in Unterwittighausen gelandet waren. Ebenfalls mit vielen ehrenamtlichen Leistungen erfolgte die Neugestaltung des Kirchgartens in Unterwittighausen mit Unterstützung des Bauhofes, einer Kostenübernahme durch die Kirche sowie mit vielen Pflanzenspenden.

Zwar liege die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde derzeit bei fast 1200 Euro, allerdings würden bereits in diesem Jahr Teiltilgungen der Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Bären“ erfolgen.

Eine wesentliche Maßnahme für das laufende Jahr ist die mit Fördergeldern erfolgende Breitbanderschließung mit Verlegung von über 5000 Metern Glasfaserkabel, für die die Gemeinde Förderungen durch Bund, Land und Kreis erhalte. Ebenfalls 2018 realisiert würden laut Wessels unter anderem eine Sanierung der Ortsdurchfahrt L 511 im Bereich der Dorfmühle und der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in Unterwittighausen sowie voraussichtlich der Bau des Radweges zwischen Oberwittighausen und Landesgrenze nach Bayern.

Weitere Vorhaben im Blick

Als Vorhaben und Maßnahmen für die weiteren Jahre nannte er zum Beispiel die Flurbereinigungen „Unterwittighausen Wald“ und „Insinger Bach“, einen Anbau an der Grundschule, Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen in der Freidorfstraße in Poppenhausen und in der Wittigostraße sowie Lärmschutz entlang der Bahnstrecke.

„Die vergangenen vier Jahre waren spannend, und die nächsten vier Jahre werden es sicher ebenfalls“, meinte der Wittighäuser Bürgermeister Marcus Wessels abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018