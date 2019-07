Moderate Erhöhung

Wittighausen.In seiner konstituierenden und damit ersten öffentlichen Sitzung hat der neue Rat der Gemeinde Wittighausen einstimmig eine Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2019/20 beschlossen.

In vergangenen Jahren wurden die Beiträge jeweils um drei bis acht Prozent angehoben, wobei die Gemeinde Wittighausen regelmäßig Wert darauf legte, dass die Beiträge für die Krippengruppen sich unter den Sätzen der Stadt Grünsfeld bewegten.

Die Verrechnungsstelle berechnet jedes Jahr die Beiträge neu und übermittelt diese Vorschläge dann der Gemeinde, wobei es dem Gemeinderat obliegt, die Beiträge zu beschließen.

In diesem Jahr wurde versucht, die Krippenbeiträge an die Gebühren der Stadt Grünsfeld anzupassen. Allerdings hätten sich hierdurch Steigerungen von bis zu 30 Prozent ergeben, was nach Auffassung der Verwaltung nicht vertretbar sei. Daher wurde angeregt, die Beiträge für die Regelgruppen moderat um zwischen drei und acht Prozent anzupassen sowie für die Beitragserhöhung bei den Krippengruppen eine gerundete Fünf-Prozent-Variante zu beschließen.

So kostet zum Beispiel der monatliche Elternbeitrag für die Regelgruppe mit 30,5 Stunden im kommenden Kindergartenjahr zwischen 130 Euro (Familie mit einem Kind) und 22 Euro (Familie mit vier Kindern). Bei der verlängerten Öffnungszeit mit 35 Stunden werden zwischen 33 und 187 Euro sowie bei der Ganztagesbetreuung für drei- bis sechs jährige mit 39 Stunden von 36 bis 208 Euro oder mit 44 Stunden zwischen 41 und 235 Euro berechnet.

In den Krippengruppen werden die Beiträge beispielsweise bei 35 Stunden Betreuungszeit auf zwischen 54 und 236 Euro (bei drei Tagen), 71 bis 314 Euro (vier Tage) sowie zwischen 89 und 393 Euro (fünf Tage) angepasst.

Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Wessels fallen pro Gruppe jährliche Kosten von rund 150 000 Euro an, die nur zu weitaus geringen Teilen durch die Beiträge und Zuschüsse abgedeckt werden könnten sowie damit überwiegend von der Gemeinde Wittighausen im Rahmen derer Allgemeinaufgaben getragen werden müssen. pdw

