Multifunktions-Terminal bietet Kunden zahlreiche Möglichkeiten

Wittighausen.Die Sparkasse Tauberfranken hat in Wittighausen eine neue Selbstbediendungs-Filiale eingeweiht. Sie befindet sich in einem neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Brunnengasse in unmittelbarer Nähe zum örtlichen Frischemarkt, einem zentralen Standort mit guter Parksituation. Die Filiale ist mit einem modernen SB-Multifunktionsterminal ausgestattet, das Sparkassen-Kunden zahlreiche neue Funktionen bietet.

Bei der offiziellen Einweihung betonte Vorstandsvorsitzender Peter Vogel, dass die Sparkasse Tauberfranken großen Wert auf eine attraktive Präsenz in Wittighausen lege und wies auf die zahlreichen Verbesserungen am neuen Standort hin. „Die neue Filiale ist hell, geräumig und barrierefrei“, so Vogel. Eine Automatiktür gewähre auch Kunden mit Gehhilfe einen ungehinderten Zugang zur Filiale.

Auch technisch sei die SB-Filiale auf dem neusten Stand, betonte der Vorstandsvorsitzende. Neben einem Geldautomaten biete sie ein Selbstbedienungs-Kontoterminal der neuesten Generation. „Mit diesem Multifunktionsgerät können Kunden nun beispielsweise auch Daueraufträge anlegen und ändern sowie Überweisungen tätigen“, erklärte Vogel. Zudem verfüge das Gerät über einen Scanner und einen Barcodeleser, mit dem Zahlscheine und Rechnungen direkt eingelesen werden können.

Im Beisein von Kundenberaterin Simone Frey dankte Vogel insbesondere Bürgermeister Marcus Wessels und Dr. Maximilian Hollerbach, Geschäftsführer Hollerbach-Bau, für die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Marcus Wessels bedankte sich bei der Sparkasse Tauberfranken für das Vertrauen in den Standort Wittighausen. Durch die komplette Neugestaltung des Frischemarkt-Vorplatzes sei nun ein belebtes Zentrum mit einem tollen Standort für die Sparkasse entstanden. Dr. Maximilian Hollerbach überreichte Peter Vogel den symbolischen Schlüssel. Bürgermeister Marcus Wessels ließ es sich nicht nehmen, das Kontoterminal gleich einmal selbst auszuprobieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019