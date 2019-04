Nachwuchs zeigte Können

vilchband.Das Jahreskonzert der Musikkapelle Vilchband fand in der Aula der Grundschule Wittighausen statt. Vorsitzender Heinz Weber hieß zahlreiche Gäste willkommen.

Den Anfang machte die Bläserjugend Wittighausen mit ihren drei Orchestern, die alle von Franz Pfeuffer dirigiert wurden. Das Miniorchester startete das Konzert mit der „Eröffnungsmusik“ von Franz Watz, worauf unter anderem „Supercalifragilis“ folgte.

Anschließend war das Juniororchester an der Reihe. Titel waren beispielsweise „Shut up and dance“ oder „The Phantom“, das aus einigen Melodien von „Phantom der Oper“ besteht.

Es folgte das Jugendblasorchester, das unter anderem „Hit the Road Jack“ von Percy Mayfield präsentierte. Mit der Zugabe „Cordula Grün“ stimmten die Musiker das Publikum nochmal richtig ein, ehe die Musikkapelle Vilchband in das Konzert startete.

Unter der Leitung von Bernhard Reußner begann diese mit der „Festival Fanfare“ von Franco Cesarini, gefolgt von „Schloss Orth“ und „Elefant und Mücke“, ein Solostück für Piccolo und Tuba, welches von Christina Neuper (Piccolo) und Paul Thimm (Tuba) eindrucksvoll zum Besten gegeben wurden. Nach „Oregon“ von Jacob de Haan und „My Dream“ mit Marco Thimm am Solo-Flügelhorn verabschiedeten die Moderatoren Maylin Brenner und Christina Neuper die Musiker in die Pause.

Der zweite Teil bestand aus den Stücken „Mens Sana in Corpore Sano“, „World of Warcraft“ und „Queen in Concert“. Mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg als Zugabe endete unter großem Beifall ein sehr gelungenes Konzert. mkv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019