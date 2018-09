Neubaugebiet „Bären“ Investitionsschwerpunkt

Einstimmig hat der Gemeinderat Wittighausen jetzt die Jahresrechnung für das kommunale Haushaltsjahr 2017 bewilligt.

Wittighausen. Das Gesamtvolumen der Jahresrechnung 2017 liege mit über 6 238 000 Euro (2016: 5 359 100 Euro) erstmals über der 6-Millionen-Euro-Marke und habe sich in den letzten fünf Jahren kontinuierlich von 4,17 Millionen Euro um etwa 50 Prozent auf den jetzigen Wert erhöht, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels eingangs. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt fast 4 112 000 Euro und auf den Vermögenshaushalt etwas mehr als 2 126 000 Euro.

Schwerpunkt war die Erschließung des Neubaugebiets „Bären“ in Unterwittighausen mit einer Investitionssumme von 1,03 Millionen Euro, die sich auf Entwässerung, Straßenbau und Wasserversorgung verteilt. Durch den schnelleren Baufortschritt mussten in der Jahresrechnung 228 000 Euro überplanmäßig aufgefangen werden. Darüber hinaus wurden aufgrund Verzögerungen bei den Vermessungsarbeiten noch keine Bauplätze verkauft, so dass sich auch bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen eine Deckungslücke in dieser Höhe ergab.

Weitere Schwerpunkte

Weiterer Investitionsschwerpunkt war die Errichtung des neuen Bauhofs auf Gemarkung Oberwittighasuen, der mit Sollausgaben in Höhe von 460 000 Euro den Haushaltsansatz einhalten wurde.

Leicht überschritten wurde der Haushaltsansatz um 16 000 Euro für Grunderwerb. Insgesamt investierte die Gemeinde 271 000 Euro zum Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet in Oberwittighausen und das Gewerbegebiet in Unterwittighausen. Im Zuge der Wohnumfeld- und Platzgestaltung im Bereich Brunnengasse/Froschgasse beteiligte sich die Gemeinde an diesem Gemeinschaftsprojekt mit 128 000 Euro. Daneben wurden 22 000 Euro für die Breitbanderschließung sowie jeweils 21 000 Euro für den Umbau der Straßenbeleuchtung in LED-Technik und für den Einbau einer fünften Gruppe im Kindergarten Unterwittighausen aufgewendet.

Die Hälfte sind Darlehen

Insgesamt waren im Vermögenshauhalt damit rund zwei Millionen Euro zu finanzieren. Gut die Hälfte davon (1 022 000 Euro) wurde bei geringen Zinssätzen über Darlehen aufgebracht.

Mit der Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt standen nach Abzug der Tilgungen weitere fast 307 000 Euro als Deckungskapital zur Verfügung. Zusätzliche Einnahmen mit 383 000 Euro standen in Form von Landeszuwendungen und dem Verkauf von Grundvermögen bereit.

Dennoch fehlten zum Haushaltsausgleich Mittel in Höhe von 325 000 Euro. Durch den Verkauf von Bauplätzen aus dem Neubaugebiet „Bären“ kann dieser Fehlbetrag jedoch voraussichtlich bereits im laufenden Haushaltsjahr 2018 abgedeckt werden.

Der Schuldenstand stieg damit bis Jahresende von etwa 1 168500 Euro um 1 022 000 Euro, und lag nach Abzug der Tilgungen in Höhe von fast 82 500 Euro bei rund 2 108 000 Euro, was bei 1674 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1 259 Euro (Vorjahr 710 Euro) entspricht. Aus der Mitgliedschaft in drei Zweckverbänden kommen für die Gemeinde Wittighausen weitere Schuldenstände hinzu. Diese betragen beim Zweckverband (ZV) Abwasserbeseitigung Wittigbach 18 Euro, beim ZV Wasserversorgung Grünbachgruppe 86 Euro und beim ZV Wasserversorgung Mittlere Tauber 246 Euro pro Einwohner.

Durch das derzeit niedrige Zinsniveau, stiegen die Zinszahlungen gegenüber 2016 nur geringfügig auf knapp 32 000 Euro. In den kommenden Jahren wird die Zinsbelastung sinken, da die letzten drei Darlehensaufnahmen mit Sätzen weit unter einem Prozent abgeschlossen wurden und die hochverzinslichen Darlehen zunehmend getilgt werden.

Im Finanzplanungszeitraum der nächsten vier Jahre sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass sich die Verschuldung bis Ende 2021 aller Voraussicht nach auf 1,55 Mllionen Euro reduzieren wird. Darüber hinaus könnten in 2020 und 2021 Sondertilgungen mit jeweils 180 000 Euro den Schuldenstand weiter verringern.

Der Wittighäuser Gemeinderat stellte die Jahresrechnung 2017 mit allen Anlagen sowie dem Beteiligungsbericht fest und erteilte – soweit noch nicht geschehen – die nachträgliche Genehmigung zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018